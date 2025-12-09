به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده در نشستی با مسئول دبیرخانه محلات سپاه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی آب و فاضلاب در این استان تأکید کرد.

وی با قدردانی از نقش‌آفرینی سپاه و بسیج در حل مسائل شهری، اظهار داشت: ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی این مجموعه‌ها، به‌ویژه روحیه جهادی نیروهای مردمی، می‌تواند سهم بسزایی در رفع چالش‌های زیرساختی شهر قم داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به وضعیت شبکه فاضلاب شهری افزود: در حال حاضر حدود ۵۸ درصد از مناطق شهری قم از پوشش شبکه فاضلاب برخوردار نیستند و با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی و بهداشتی این شهر، توسعه این شبکه یک ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر است.

نظرزاده با بیان اینکه محدودیت منابع اعتباری دولتی، اجرای این پروژه‌ها را با چالش مواجه کرده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، اتکای هوشمندانه بر مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی، اصلی‌ترین راهکار برای پیشبرد طرح‌های زیرساختی به شمار می‌رود.

وی همچنین بر ضرورت حمایت استانداری قم و همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری قم در تسریع اجرای پروژه‌های مرتبط با آب و فاضلاب تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به محدودیت منابع آبی استان، فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف بهینه آب را ضرورتی ملی دانست و گفت: اصلاح الگوی مصرف، به‌کارگیری تجهیزات کاهنده مصرف و ارتقای سطح آگاهی عمومی شهروندان، باید به‌صورت جدی در دستور کار نهادهای اجرایی و فرهنگی قرار گیرد.

وی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم، نقش رابطان محلات سپاه را در آگاه‌سازی مردم نسبت به وضعیت آب استان و ترویج صرفه‌جویی مؤثر دانست.

خانم نوبهار، مسئول دبیرخانه محلات سپاه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه محلات سپاه در استان قم، اظهار کرد: دبیرخانه محلات سپاه آمادگی دارد با بهره‌گیری از توان نیروهای مردمی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، در مسیر رفع مشکلات محلات و تسریع روند توسعه زیرساخت‌های شهری همکاری همه‌جانبه داشته باشد.

وی همچنین از آمادگی کامل این مجموعه برای اجرای برنامه‌های هدفمند فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب در سطح محلات شهر قم خبر داد.