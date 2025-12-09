مدیر جدید جهاد کشاورزی دلفان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی «نامدار صیادی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، «فرود ساروقی» به‌عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان منصوب شد.

بنابراین گزارش، پیش‌ازاین «سید سعید حسینی» عهده‌دار این مسئولیت بود.