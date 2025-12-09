واکنش جبلی به خبر سقوط اف‌ ۳۵؛ گرای حمله به ایران از کجا داده شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس صداوسیما سهشنبه ۱۸ آذر در نشستی در دانشگاه شهید بهشتی در جمع دانشجویان حضور پیدا کرد.
پیش از سخنرانی وی دانشجویان با بیانیههایی از وضعیت تلویزیون، ضعف در برنامهها و سریالها و برخورد دوگانه با سلبریتیها انتقاد کردند.
جبلی در ادامه در مقابل دانشجویان با اشاره به اتفاقات جنگ ۱۲روزه بیان کرد: در صحبتهای نخستوزیر آدمکش رژیم صهیونیستی در همان روزهای اول جنگ ۱۲روزه، خاطرتان باشد که گفت من کار اول را انجام دادم، بقیهاش با شما است، براندازی با شما است؛ من ضربه اول را زدم.
وی اضافه کرد: خاطرتان بیاید سال ۱۴۰۱ همین نخستوزیر جنایتکار و خونریز رژیم صهیونیستی آمد و به زبان فارسی شعاری داد. آن روز در خیابانها این دستگاه محاسباتی دشمن چگونه شکل گرفته بود؟
وی با طرح پرسشی گفت: آن زمان چه بوده که باعث شده این محاسبه اشتباه را انجام دهد و تصور کند که با ضربه اول، دوم، روز سوم، روز چهارم کار ایران تمام است؟ فکر میکرد، به زعم خودش روز ۲۶ خرداد، پایان نظام جمهوری اسلامی با بمباران صدا و سیما خواهد بود.
جبلی اضافه کرد: ما در جنگ سرافراز بودیم، سربلند شدیم، مقاومت کردیم، دنیا را مبهوت کردیم، رژیم را سالها به عقب راندیم. ممکن است بیان نکنند اما خسارتهایی که رژیم صهیونیستی متحمل شد فقط این ساختمانها و مؤسسه وایزمن و پایگاههای موشکی نبود بلکه تمام دستگاه محاسباتیاش دچار فروپاشی شد. اما آن محاسبه و تصویر غلط را فقط اندیشکدههای رژیم صهیونیستی و اندیشکدههای غربی خلق نکردند؛ ما در داخل خلق کردیم.
رئیس رسانه ملی تصریح کرد: ما فعالان، ما دانشجویان، ما قلمبهدستها، ما تریبونبهدستها، ما بیاننویسها، بیانیهنویسها، ما تریبوندارها سیگنال این روایت ضعف را به دشمن منتقل کردیم. به عبارتی، گرای حمله به ایران از داخل داده شد. کسانی که روایت ضعف را غالب کردند بر روایت قدرت؛ کسانی که توانمندیها را ندیدند، ضعفها را برجسته کردند؛ کسانی که واقعیت را ندیدند.
وی ادامه داد: اگر ما واقعیت ها را انکار کنیم، روی همه داشتهها با دست خود خاک بریزیم و پنهان کنیم، به جای اینکه به پیشرفتهایمان افتخار کنیم، اشک و آه و ناله بریزیم، ما نشانه ضعف را به بیرون منتقل میکنیم. طبیعی است که دشمن ما دچار محاسبات غلط میشود.
جبلی گفت: متأسفانه شاهد آثار این ضعف در صحنه فرهنگ و سبک زندگی امروز هستیم، هر چند وقت یکبار هم از یکجا یک نشانهاش سر درمیآورد؛ یکوقت از کیش سر درمیآورد، یکوقت از خیابانهای تهران و فلان جشنواره سر درمیآورد. این ها مصداق دیگری از ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی خودی است. دستگاه محاسبات خودی هم گاهی اوقات مختل میشود.
رئیس صداوسیما تصریح کرد: سال گذشته، فکر میکنم حضرت آقا پیامی کوتاه را به همکاران ما در سازمان صداوسیما صادر کردند. همان زمان اگر خاطرتان باشد، به جای توجه به عمق و محتوای این پیام، بعضیها خودشان را درگیر سلام و خداحافظی آخر این پیام کردند که چرا سلام در آن نیست؟ چرا آخر آن خداحافظی نیست؟ این پیام حضرت آقا شاید یک ماه یا چند روز بعد از حادثه سقوط نظام سوریه بود. آن موقع هم اصل پیام همین بود که «روایت واقعیت را به دشمن بفهمانید و به دشمن بگویید که ما چه داریم». نگذارید وارد اختلال محاسباتی شود. نگذارید وارد فضایی شود که ابزار نظامی غلبه پیدا کند بر ابزار جنگ روایت. و این اتفاقی که افتاد، نشانههای ضعفی که منتقل شد، خطای دشمن را تقویت کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شور غیرعقلانی و شور هیجانی وقتی اتفاق میافتد چه میشود؟ این میشود که شما در خط مقدم تفنگ دستتان است، هیجانی هستید، به اطراف شلیک میکنید؛ از جمله خودی را میزنید، میزنیم، نیروی خودی را لت و پارش میکنیم. خودی را بشناسیم، دشمن را بشناسیم و بعد شلیک کنیم.
جبلی سپس درباره ریزش مخاطب تلویزیون عنوان کرد: روند نزولی مخاطب صداوسیما از ابتدای دهه ۹۰ شروع شد. و این روند ادامه داشت تا سال ۱۴۰۰ یعنی یک روند ۱۰ ساله کاهش مخاطب. غیر از روند جهانی دلایل دیگری هم داشت. محتوای ما محدود شد به برخی از محتواهای نمایشی بسیار محدود.
وی ادامه داد: ما با کمک پیشکسوتان خود صدا و سیما، کارشناسان ارتباطات، کارشناسان مسائل اجتماعی، بررسی کردیم و رسیدیم به یک آسیبشناسی و راهکار به نام «سند تحول رسانه ملی».
جبلی یادآور شد: وقتی رسانه، مخاطب خود را از دست داده، نمیتوان انتظار داشت با یک سریال، همه چیز احیا شود. روند نزولی مخاطب که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ و سپس ۱۴۰۲ ادامه داشت، در زمستان ۱۴۰۳ به شدت کند شده است. یکی از دلایل کاهش مخاطب هم این است که مردم خود را در قاب رسانه ندیدهاند. در نظرسنجی ملی سال ۱۴۰۲ اگرچه برخی ممکن است به این نظرسنجیها ایراد بگیرند، ۶۳ درصد مردم گفتهاند «ما تاکنون خود را در قاب صدا و سیما ندیدهایم.» این همان نکتهای است که در بیانیه دوستان نیز بهدرستی مطرح شده و دغدغهای مشترک میان ما و آنها است.
وی با طرح پرسشی گفت: آیا مخاطبان تلویزیون فقط ساکنان تهران هستند یا فقط افراد ساکن مناطق شمالی پایتخت؟ در سالهای گذشته بخش زیادی از تولیدات نمایشی، صرفا همین فضاها را بازنمایی کرده بود. در سند تحول ملی، این موضوع بهعنوان یک خطای رویکردی مورد توجه قرار گرفت و تأکید شد که باید عدالت رسانهای برقرار شود. این مطالبهای بود که بسیاری از عدالتخواهان و دلسوزان سالها مطرح کرده بودند. یکی از پیشنهادها همین بود که رویداد «ایران جان» را برگزار کنیم.
رئیس صداوسیما درباره نظام ساخت سریال در دورههای قبل گفت: تهیهکننده محترمی میآمده، یک طرحِ یکپاراگرافیِ حداکثر یکصفحهای را ارائه میداده، بودجهای کلان و نجومی دریافت میکرده، میرفته و سه ماه، چهار ماه، شش ماه یا یکسال بعد، یک سریال را میگذاشته روی میز مدیر شبکه که حتی مدیر شبکه فیلمنامه را نخوانده بود.
وی اضافه کرد: نتیجه این میشد که ثروت و دارایی رسانه ملی، ریخته میشد توی جوی آب. به عبارتی، کاری که نه ابتدایش و نه انتهایش معلوم نبود، با هزینه گزاف بیتالمال ساخته میشد. اگر از شما درخواست کنم که یکی از ۶۰۰ سریالی که در دورههای قبل ساخته شده نام ببرید، احتمالا غیر از سریال امام علی (ع)، اثری به یاد نداشته باشید چون بسیاری از آنها یکبار مصرف پخش میشد و دیگر به آنها توجه نمیشد.
جبلی در ادامه درباره کنار گذاشتن چهره ها گفت: بسیار بسیار کم یا اندک بوده اند کسانیکه در این دوره با سازمان کار نمی کنند اما آن کسانی که از صداوسیما خارج شدند و رفتند، به دلایل متعدد و مختلف، بازار کار جدیدی برایشان فراهم شده و یا با رویکرد تحولی و رویکرد ارزشی صداوسیما نتوانستند کنار بیایند. صداوسیما با افتخار میگوید ارزشش سبک زندگی ایرانی-اسلامی است، با افتخار میگوید من انقلاب اسلامی را سر دست میگیرم، با افتخار میگوید به افتخارات مردم میپردازم.
وی در واکنش به پرسشی مطرح شده در این نشست گفت: فرمودند در نظرسنجی دستکاری میشود که ادعای بزرگی است. من نمیدانم از کجا این اطلاعات را دارند.
جبلی در ادامه درباره چهرههای مختلفی که با سازمان کار می کنند، اظهار کرد: سیدداوود میرباقری، جلیل سامان و ابراهیم حاتمیکیا از افرادی هستند که با صداوسیما کار میکنند.
رئیس صداوسیما در ادامه درباره توجه به روایت اول تصریح کرد: در مورد اشاره به شهدای عزیز و دادههای اساسی که به روایت نخست کمک میکرد؛ از آنجا که این اطلاعات در اختیار ما نبود، رسانه ملی و دیگر رسانههای کشور، متأسفانه روایت اولیه آن رویداد را از دست دادند. در مواردی که با رویدادی مستقیم مواجه هستیم و نیازمند دریافت داده اضافی نیستیم، معمولاً روایت را در دست میگیریم؛ مانند آغاز جنگ، مانند سایر اتفاقات، یا مانند حادثه تلخی که اخیرا در اهواز رخ داد. در آن مورد، صداوسیمای استانها بلافاصله روایت را در دست گرفت و به تولید محتوا پرداخت اما در جایی که تولید روایت نخست، منوط و مشروط به دریافت داده از مرجعی خاص مانند اطلاعیه رسمی شهادت فرماندهان است.
وی اضافه کرد: در مورد جنگ ۱۲روزه، یکی از دوستان اشاره کرد که چرا پیش از دیگران یا پس از سایرین اطلاعرسانی کردید؟ آیا سرعت عمل در انتشار اخبار تأییدنشده در رسانه فضیلت محسوب میشود؟ هرگز چنین نیست؛ به ویژه در مورد خبری با اهمیت شهادت فرماندهان. شخص بنده از همان ساعات نخست اطمینان یافته بودم که این عزیزان به شهادت رسیدهاند. دقایقی پیش از شهادت سردار سلامی در تماس بودم و میدانستم که ایشان با محافظان خود در ارتباط بودهاند اما دانش یا حدس من درباره شهادت دیگر فرماندهان، دلیل مستندی برای اعلام رسمی خبر شهادت نبود. قطعاً میبایست خود سپاه اعلام میکرد؛ قطعاً میبایست نیروهای مسلح اطلاعرسانی مینمودند.
جبلی برای اولین بار به اف ۳۵ ها نیز اشاره و عنوان کرد: یک مورد به اعتبار ما آسیب زد و ایکاش اکنون این موضوع مطرح نمیشد تا مجبور به بیان آن نباشم. یک مورد اعتبار ما را خدشهدار کرد که ماجرای سقوط اف ۳۵ ها بود. مگر ما در آسمان بودیم که شاهد سقوط جنگنده باشیم؟ مگر ما پشت سیستم پدافند بودیم؟ فردی از مقامات رسمی نظامی به ما اطلاع داد و پس از آن نهایتاً به دلایلی دریافتند که اطلاعات، معتبر نبوده، خبر دیگری به ما دادند. مقامات رسمی رسانه نباید اعتبار خود را وابسته به اعتبار دستگاهها و نهادهای دیگر کنند.
نظر شما