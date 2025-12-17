به گزارش خبرنگار مهر،،پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران گفت: به نظرم جدول زمانی برنامه «ایران جان» به گونهای طراحی شده است که با ماه مبارک رمضان تداخل نداشته باشد و فعالیتها را بتوان بهتر و جامع انجام داد.
وی افزود: «ایران جان» بعدی هرمزگان و آخرین برنامه هم سیستان و بلوچستان خواهد بود.
رئیس سازمان صدا و سیما در خصوص طرح صیانت و واگذاری اختیارات آن به سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در کمیسیون فرهنگی مجلس و وجود برخی انتقادها اظهار کرد: جزئیات این طرح در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی است و بنده اطلاعات چندانی از جزئیات آن ندارم. به هر حال وظیفه دستگاههای کشور از جمله قوه مقننه و مجریه این است که برای تکمیل چرخه تنظیمگری و نظارت طرحهایی را داشته و برنامهریزی بکنند و این بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه است.
جبلی ادامه داد: اینکه این طرح به صدا و سیما امکان یا انحصار تنظیمگری را در حوزه نمایش خانگی میدهد، بهتر است بگویم که گزاره درستی نیست، چون قبل از این طرح، در سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیمگری، حوزه نمایش خانگی را به صدا و سیما سپرده است و این قانون است.
وی گفت: آن چیزی که اکنون در مجلس در کمیسیون فرهنگی مطرح است، آئیننامه رسیدگی به تخلفات است، زیرا ما به عنوان تنظیمگر و یا هر تنظیمگری وظیفه مدیریت، اشراف و نظارت آن حوزه تنظیمگری را بر عهده دارد، لذا اگر تخلفی اتفاق بیفتد، قاعدتاً باید ابزاری برای جلوگیری از تخلف وجود داشته باشد.
جبلی تاکید کرد: به عنوان نمونه در ساترا، به یک محصول به اصطلاح نمایشی مجوز تولید نمیدهیم یا مجوز تولید میدهیم و یا مجوز انتشار ندادیم، اما آن محصول بدون مجوز منتشر میشود در نتیجه این خلاف قانون است. حال چه ابزاری باید برای جلوگیری از تخلف وجود داشته باشد که تخلفی اتفاق نیفتد؟ این حلقه مفقوده در چرخه تنظیمگری است، در نتیجه در کمیسیون فرهنگی مجلس این کار، به عنوان طرح رسیدگی به تخلفات در حوزه تصویر فراگیر، در حال انجام است تا این حلقه مفقوده برطرف شود ولی نهایی نشده است و ما هم از جزئیات آن اطلاعی نداریم.
رئیس سازمان صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا صدا و سیما به جای سیاستهای تنبیهی به دنبال سیاستهای تشویقی است، خاطرنشان کرد: به نظر من این گزاره دقیقی نیست. ما بیش از ۵۰۰ مجوز سکوی صوت و تصویر فراگیر صادر کردیم. همکاری بسیار روان و خوبی بین ما و تهیهکنندهها و سکوها برپا است و در حال انجام شدن است. از تمام این کارهایی که میبینید دارد تولید میشود، پخش میشود، نتیجه همکاری و تعامل و تسهیلی است که ساترا برای تهیهکنندگان و سکوهای نمایش خانگی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: اگر در بین این دهها و صدها تعاملی که دارد میشود یک مورد یا چند مورد تخلف اتفاق بیفتد، باید سازوکار بررسی آن تخلف وجود داشته باشد، اما اینکه سازمان صدا و سیما و ساترا به تبعیت از سازمان صدا و سیما برای فعالیت سکوها و برای فعالیت فراگیر در فضای مجازی مانع ایجاد میکند این گزاره غلطی است. خود من هم بارها گفتم که اگر در راستای سیاستهای فرهنگی صدا و سیما، محصولات نمایش خانگی اتفاق بیفتد و تولید بشود، ما نه تنها کمک میکنیم، بلکه حتی امکان پخش تیزر آنها، امکان مشارکت و امکان حمایت مالی هم از آنها داریم.
در پاسخ به سوالی در خصوص میزان تحقق ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه صدا و سیما از سوی دولت در سال گذشته، عنوان کرد: جزئیات این موضوع در جداول موجود است و لازم است خبرنگاران خود پیگیر آن باشند.
و در خصوص میزان تحقق ۸,۰۰۰ میلیارد تومان بودجه تبلیغاتی صدا و سیما بیان کرد: در این خصوص اطلاعات دقیق ندارم اما معمولاً این بودجه در درآمد بازرگانی محقق میشود.
نظر شما