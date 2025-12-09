  1. استانها
  2. تهران
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

محیط زیست: تالاب بندعلیخان به خشکی مطلق رسید

محیط زیست: تالاب بندعلیخان به خشکی مطلق رسید

ورامین- رئیس اداره محیط‌ زیست ورامین با اعلام خشکی کامل تالاب بندعلیخان گفت:طی یک سال گذشته هیچ حقابه زیستی به این تالاب نرسیده و قطع کامل ورودی‌های آب، این پهنه را به مرز نابودی کشانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فریدی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به وخامت شرایط تالاب بندعلیخان اعلام کرد: این تالاب در حال حاضر در وضعیت خشکی کامل قرار گرفته و طی یک سال گذشته هیچ‌گونه حقابه زیستی به آن اختصاص نیافته است.

فریدی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر حتی یک قطره آب نیز وارد این پهنه طبیعی نشده است، گفت: تمام ورودی‌های آبی تالاب از محل رودخانه‌های جاجرود، کرج و شور در یک سال گذشته مسدود شده و نتیجه این وضعیت، خشک شدن کامل تالاب بوده است.

وی با انتقاد از نحوه مدیریت منابع آب در بالادست افزود: در شرایطی که رودخانه شور این روزها از وضعیت مناسبی برخوردار است، تمامی آب آن به سمت استان قم هدایت می‌شود و هیچ سهمی برای تالاب بندعلیخان در نظر گرفته نشده است.

رئیس اداره محیط زیست ورامین با اشاره به نتایج مطالعات انجام‌شده درباره نیاز آبی تالاب تصریح کرد: حجم آبی مورد نیاز تالاب بیش از آبی است که اکنون در پایین‌دست جریان دارد و این در حالی است که با یک مدیریت صحیح، امکان تأمین همزمان نیازهای آبی دو استان نیز وجود دارد.

فریدی عوامل متعددی را در بروز این بحران مؤثر دانست و گفت: کاهش بارندگی، تشدید خشکسالی و برداشت‌های سنگین در بالادست از مهم‌ترین دلایل به‌وجود آمدن شرایط کنونی است. حتی در صورت وقوع بارش‌های زمستانی نیز اولویت تخصیص آب با مزارع گندم و جو خواهد بود و عملاً تالاب در اولویت قرار ندارد.

وی با تأکید بر اینکه تالاب بندعلیخان رسماً وارد مرحله بحران خشکی شده است، خواستار تعیین، ابلاغ و اجرای هرچه سریع‌تر حقابه زیستی این تالاب شد و هشدار داد: تداوم این روند می‌تواند منجر به نابودی کامل این زیست‌بوم ارزشمند شود.

کد خبر 6683378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها