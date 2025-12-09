محیط زیست: تالاب بندعلیخان به خشکی مطلق رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فریدی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به وخامت شرایط تالاب بندعلیخان اعلام کرد: این تالاب در حال حاضر در وضعیت خشکی کامل قرار گرفته و طی یک سال گذشته هیچ‌گونه حقابه زیستی به آن اختصاص نیافته است.

فریدی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر حتی یک قطره آب نیز وارد این پهنه طبیعی نشده است، گفت: تمام ورودی‌های آبی تالاب از محل رودخانه‌های جاجرود، کرج و شور در یک سال گذشته مسدود شده و نتیجه این وضعیت، خشک شدن کامل تالاب بوده است.

وی با انتقاد از نحوه مدیریت منابع آب در بالادست افزود: در شرایطی که رودخانه شور این روزها از وضعیت مناسبی برخوردار است، تمامی آب آن به سمت استان قم هدایت می‌شود و هیچ سهمی برای تالاب بندعلیخان در نظر گرفته نشده است.

رئیس اداره محیط زیست ورامین با اشاره به نتایج مطالعات انجام‌شده درباره نیاز آبی تالاب تصریح کرد: حجم آبی مورد نیاز تالاب بیش از آبی است که اکنون در پایین‌دست جریان دارد و این در حالی است که با یک مدیریت صحیح، امکان تأمین همزمان نیازهای آبی دو استان نیز وجود دارد.

فریدی عوامل متعددی را در بروز این بحران مؤثر دانست و گفت: کاهش بارندگی، تشدید خشکسالی و برداشت‌های سنگین در بالادست از مهم‌ترین دلایل به‌وجود آمدن شرایط کنونی است. حتی در صورت وقوع بارش‌های زمستانی نیز اولویت تخصیص آب با مزارع گندم و جو خواهد بود و عملاً تالاب در اولویت قرار ندارد.

وی با تأکید بر اینکه تالاب بندعلیخان رسماً وارد مرحله بحران خشکی شده است، خواستار تعیین، ابلاغ و اجرای هرچه سریع‌تر حقابه زیستی این تالاب شد و هشدار داد: تداوم این روند می‌تواند منجر به نابودی کامل این زیست‌بوم ارزشمند شود.