به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی در این زمینه گفت: با توجه به خشکسالی شدید تابستان امسال و افت چشمگیر منابع سطحی، تالاب کانی برازان که در ماه‌های گذشته به‌طور کامل خشک شده بود، خوشبختانه در اثر بارش‌های مؤثر دو روز اخیر روند آبگیری خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه تا چند روز گذشته بارش‌های مؤثری در منطقه ثبت نشده بود، افزود: ورود رواناب‌ها و جریان‌های سطحی ناشی از بارندگی اخیر موجب افزایش تراز آبی تالاب و آغاز احیای تدریجی آن شده است. این بارش‌ها نقش مهمی در جبران بخشی از افت سطح سفره‌های کم‌عمق و تأمین آب ورودی تالاب داشته‌اند.

سلیمانی ضمن تقدیر از اقدامات میدانی یگان حفاظت محیط زیست گفت: نیروهای یگان طی روزهای اخیر علاوه بر پاکسازی و بازگشایی ورودی‌های آبی و رفع انسداد مسیرهای طبیعی جریان آب، نسبت به شناسایی و جمع‌آوری موتورپمپ‌های غیرمجاز برداشت آب از رودخانه مهاباد نیز اقدام کرده‌اند تا از هدر رفت منابع آبی ورودی و کاهش فشار بر جریان طبیعی رودخانه جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد ابراز امیدواری کرد که با تداوم بارندگی‌ها و مدیریت بهینه منابع آبی، فرآیند احیای زیستگاهی تالاب کانی برازان در ماه‌های آینده تثبیت شده و امکان بازگشت پرندگان آبزی و کنارآبزی فراهم شود.