حرکت نخستین محموله صادراتی سیمان قم از مسیر ریلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین محموله صادراتی سیمان تولیدشده در شرکت سیمان نیزار قم ظهر سه شنبه با حضور بهنامجو، استاندار قم، جمعی از مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی از ایستگاه سواریان راهآهن قم بارگیری و بهصورت رسمی به سمت بندر کاسپین حرکت کرد تا پس از انتقال، به بازارهای هدف خارجی صادر شود.
استاندار قم حاشیه این مراسم در گفتو با خبرنگاران ضمن تقدیر از تلاشهای همه عوامل اجرایی و بخشهای دخیل در راهاندازی این مسیر صادراتی، همدلی و هماهنگی میان دستگاهها را مؤثرترین عامل پیشبرد پروژههای راهبردی استان عنوان کرد و گفت: هر جا کار با اعتقاد، انسجام و همکاری پیش رفته، نتایج آن سریعتر و موفقتر بوده است و امروز نمونهای روشن از این رویکرد را در بخش حملونقل ریلی شاهد هستیم.
وی با اشاره به برخی تأخیرها و موانع موجود در مسیر اجرای این طرحها افزود: مشکلات حقوقی، اسنادی و دشواریهای مدیریتی، فرایند بهرهبرداری از این ظرفیت را با کندی مواجه کرده بود؛ اما با پیگیری جدی و تلاش مشترک مجموعههای اجرایی، این مسیر گشوده شد و اکنون شاهد آغاز یک حرکت مهم برای توسعه صادرات استان از طریق ریل هستیم.
بهنامجو در بخش دیگری از سخنان خود توسعه حملونقل ریلی را از اولویتهای اصلی قم دانست و تصریح کرد: بهرهگیری از راهآهن در جابهجایی محصولات تولیدی استان، علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل و افزایش بهرهوری واحدهای صنعتی، میتواند سهم قم را در صادرات به میزان قابلتوجهی ارتقا دهد و نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی جادهای ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به موقعیت ویژه قم در مسیرهای ارتباطی کشور گفت: برخورداری استان از واحدهای تولیدی بزرگ و دسترسی مناسب به شبکههای حملونقل، این ظرفیت را ایجاد کرده است که قم به یکی از قطبهای اصلی لجستیک کشور تبدیل شود.
وی افزود: استمرار چنین اقدامات و تقویت زنجیره تأمین، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی گستردهتری را فراهم خواهد کرد.
