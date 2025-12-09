  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

۲۳ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد دستگیر شدند

۲۳ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد دستگیر شدند

مشهد- جانشین فرمانده انتظامی مشهد گفت:۲۳ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی دهقانی اظهار کرد: ظهر سه شنبه ۲۳ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد شناسایی و دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: جوانان جویای کار با درآمد زیاد و رویاهای بلند پروازانه طعمه متهمان بودند.

کد خبر 6683503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها