۲۳ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی دهقانی اظهار کرد: ظهر سه شنبه ۲۳ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد شناسایی و دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: جوانان جویای کار با درآمد زیاد و رویاهای بلند پروازانه طعمه متهمان بودند.