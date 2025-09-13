  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

دستگیری ۱۲ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد

مشهد - سرپرست پلیس آگاهی کلان شهر مشهد از دستگیری ۱۲ سرشاخه یک شرکت هرمی در شهر مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد بیگی اظهار کرد: مأموران دایره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد با رصدهای اطلاعاتی خود به خبری مبنی بر فعالیت زیر زمینی یک شرکت هرمی در محدوده بولوار توحید دست یافته و تحقیقات میدانی خود را در این رابطه آغاز کردند.

سرپرست پلیس آگاهی کلان شهر مشهد گفت: با کار اطلاعاتی مأموران انتظامی مشخص شد اعضای این شرکت هرمی با ترفند کاریابی در شرکت‌های معتبر، طعمه‌های خود را فریب داده و پس از جذب و تبلیغات کاذب در خصوص درآمد بالا از آنها کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: تیم رسیدگی کننده پرونده پس از جمع آوری ادله و مستندات کافی با هماهنگی قضائی وارد عمل شدند و ۱۲ سرشاخه این شرکت هرمی را دستگیر و در بازرسی از محل یک دستگاه لپ تاپ، تعداد زیادی بروشور و تبلیغات مرتبط با فعالیت این شرکت هرمی کشف شد.

بیگی خاطرنشان کرد: متهمان که بین ۲۷ تا ۳۲ سال سن دارند پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

