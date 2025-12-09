به گزارش خبرگزاری مهر، در آئینی با حضور مدیرکل آموزشوپرورش استان بوشهر و شورای معاونین، ضمن تقدیر از زحمات حیدر ابراهیمی، امید شورکینیا با سوابقی چون معاونت در آموزشوپرورش تنگستان و دانشآموخته مهندسی مکانیک، به عنوان معاون جدید پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع ادارهکل آموزشوپرورش استان بوشهر منصوب و معرفی شد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان بوشهر، در این مراسم که امروز در سالن کنفرانس زندهیاد دکتر سیدجعفر حمیدی ادارهکل و با حضور شورای معاونین برگزار شد، از تلاشهای حیدر ابراهیمی در دوران تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر کرد.
غلامرضا دانشفر، همچنین با اشاره به فعالیتهای پیشرو در حوزه منابع و برنامهریزی، بر ضرورت نگاهی خلاقانه و مبتنی بر پژوهش برای عبور از موانع تأکید ورزید و این تغییر را گامی در جهت تقویت این رویکرد دانست.
امید شورکینیا که از این پس مسئولیت این حوزه کلیدی را بر عهده دارد، دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در گرایش طراحی جامدات است. پیشینه اجرایی او مجموعهای متنوع از تجارب میدانی و مدیریتی را در بر میگیرد؛ از هنرآموزی و مدیریت هنرستانها و دبیرستانهای شهرستان تنگستان گرفته تا تصدی پستهای حساس معاونت پرورشی و تربیت بدنی و همچنین معاونت پژوهش، برنامهریزی و توسعه در آموزشوپرورش شهرستان تنگستان است.
