له گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر دوشنبه در آئین افتتاح مدرسه کمالی‌نیا در روستای شورکی از توابع بخش مرکزی تنگستان اظهار داشت: خیران مدرسه ساز کار بسیار مهمی در کشور با جهاد مال خود به آینده تعلیم و تربیت کشور خدمت ارزشم. دی می‌کنند و با توجه به وجود بیش از ۱۳ مدرسه تخریبی در شهرستان خیرین عنایت بیشتری نمایند.

وی بیان کرد: مدرسه سه کلاسه روستای شورکی در بخش مرکزی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال هزینه افتتاح و به سیستم آموزشی این شهرستان تحویل شده است.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: این مدرسه در زمینی به مساحت هزار و ۵۶۰ متر مربع احداث شده که تمامی هزینه‌های ساخت آن از محل اعتبارات خیرین و دولتی بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ پروژه آموزشی در بخش در شهرستان در حال احداث است، افزود: انتظار می‌رود در هفته دولت سال آینده شاهد افتتاح تعدادی از این پروژه‌های آموزشی در شهرستان باشیم.

در ادامه قرارداد ساخت مدرسه تک کلاسه شیرمود در بخش مرکزی تنگستان با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان میان نوسازی مدارس، فرمانداری تنگستان و آموزش و پرورش استان مبادله شد.