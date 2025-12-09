  1. استانها
رهاسازی «شاه بوف» در دامغان؛ حضور «جغد» نشانه‌ای از سلامت اکوسیستم است

دامغان- رئیس اداره محیط زیست دامغان از رهاسازی یک جغد شاه‌بوف در زیستگاه‌های طبیعی این منطقه خبر داد و تأکید کرد: حضور این گونه، نشانه سلامت اکوسیستم و لزوم حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی است.

علی آذر پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحویل یک بهله جغد شاه بوف توسط یک شهروند دامغانی به اداره محیط زیست دامغان خبر داد و ادامه داد: کارشناسان حیات وحش این جغد را بررسی و سلامت آن را تأیید کردند.

وی این گونه جغد ایران را بزرگترین گونه در نوع خودش معرفی کرد و افزود: معاینات بالینی انجام و مشخص شد مشکلی برای آزاد سازی جغد وجود ندارد.

رئیس اداره محیط زیست دامغان از رها سازی این جغد در زیستگاه طبیعی خودش خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با هدف حمایت از گونه‌های حیات‌وحش و بازگرداندن آن‌ها به محیط طبیعی انجام گرفت.

آذر پور به نقش جغد در تداوم شرایط زیستی در منطقه اشاره کرد و اینگونه ادامه داد: وجود جغد شاه بوف در منطقه نشانه‌ای از سلامت اکوسیستم و اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های حیات‌وحش است.

وی افزود: مشارکت مردمی در تحویل حیوانات آسیب‌دیده یا گرفتار، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی ایفا خواهد کرد.

