علی آذر پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحویل یک بهله جغد شاه بوف توسط یک شهروند دامغانی به اداره محیط زیست دامغان خبر داد و ادامه داد: کارشناسان حیات وحش این جغد را بررسی و سلامت آن را تأیید کردند.

وی این گونه جغد ایران را بزرگترین گونه در نوع خودش معرفی کرد و افزود: معاینات بالینی انجام و مشخص شد مشکلی برای آزاد سازی جغد وجود ندارد.

رئیس اداره محیط زیست دامغان از رها سازی این جغد در زیستگاه طبیعی خودش خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با هدف حمایت از گونه‌های حیات‌وحش و بازگرداندن آن‌ها به محیط طبیعی انجام گرفت.

آذر پور به نقش جغد در تداوم شرایط زیستی در منطقه اشاره کرد و اینگونه ادامه داد: وجود جغد شاه بوف در منطقه نشانه‌ای از سلامت اکوسیستم و اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های حیات‌وحش است.

وی افزود: مشارکت مردمی در تحویل حیوانات آسیب‌دیده یا گرفتار، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی ایفا خواهد کرد.