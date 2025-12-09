علی آذر پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحویل یک بهله جغد شاه بوف توسط یک شهروند دامغانی به اداره محیط زیست دامغان خبر داد و ادامه داد: کارشناسان حیات وحش این جغد را بررسی و سلامت آن را تأیید کردند.
وی این گونه جغد ایران را بزرگترین گونه در نوع خودش معرفی کرد و افزود: معاینات بالینی انجام و مشخص شد مشکلی برای آزاد سازی جغد وجود ندارد.
رئیس اداره محیط زیست دامغان از رها سازی این جغد در زیستگاه طبیعی خودش خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با هدف حمایت از گونههای حیاتوحش و بازگرداندن آنها به محیط طبیعی انجام گرفت.
آذر پور به نقش جغد در تداوم شرایط زیستی در منطقه اشاره کرد و اینگونه ادامه داد: وجود جغد شاه بوف در منطقه نشانهای از سلامت اکوسیستم و اهمیت حفاظت از زیستگاههای حیاتوحش است.
وی افزود: مشارکت مردمی در تحویل حیوانات آسیبدیده یا گرفتار، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی ایفا خواهد کرد.
