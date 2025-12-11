حضور پلنگ در زیستگاه طرزه دامغان ثبت شد

علی آذر پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشاهده یک قلاده پلنگ در زیستگاه طرزه دامغان خبر داد و اظهار داشت: این ثبت توسط رضا علی امیدی انجام گرفت.
وی این رخداد ارزشمند را نشانه پویایی منطقه دانست و افزود: تقویت حفاظت از حیات وحش منطقه در دستور کار است.
رئیس اداره محیط زیست دامغان از تداوم برنامه پایش و حفاظت از گونههای شاخص دامغان خبر داد و ابراز داشت: تحقق آتی موضوع نیازمند آگاهی عمومی شهروندان است.
آذر پور ادامه داد: هر چه آگاهی عمومی نسبت به ضرورت صیانت از زیستگاههای طبیعی افزایش یابد به همان نسبت پویایی حیات وحش منطقه را شاهد هستیم.
وی افزود: ثبت چنین تصاویری مستندی نقش مهم اقدامات حفاظتی زیستگاه را بیش از بیش مشخص میکند.
