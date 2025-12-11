  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۲

حضور پلنگ در زیستگاه طرزه دامغان ثبت شد

حضور پلنگ در زیستگاه طرزه دامغان ثبت شد

دامغان- رئیس اداره حفاظت از محیط زیست دامغان از ثبت حضور پلنگ در زیستگاه طرزه خبر داد و گفت: این ثبت نشانه اهمیت استمرار برنامه پایش زیستگاه است.

علی آذر پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشاهده یک قلاده پلنگ در زیستگاه طرزه دامغان خبر داد و اظهار داشت: این ثبت توسط رضا علی امیدی انجام گرفت.

وی این رخداد ارزشمند را نشانه پویایی منطقه دانست و افزود: تقویت حفاظت از حیات وحش منطقه در دستور کار است.

رئیس اداره محیط زیست دامغان از تداوم برنامه پایش و حفاظت از گونه‌های شاخص دامغان خبر داد و ابراز داشت: تحقق آتی موضوع نیازمند آگاهی عمومی شهروندان است.

آذر پور ادامه داد: هر چه آگاهی عمومی نسبت به ضرورت صیانت از زیستگاه‌های طبیعی افزایش یابد به همان نسبت پویایی حیات وحش منطقه را شاهد هستیم.

وی افزود: ثبت چنین تصاویری مستندی نقش مهم اقدامات حفاظتی زیستگاه را بیش از بیش مشخص می‌کند.

کد خبر 6686186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها