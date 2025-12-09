به گزارش خبرنگار مهر، احسان بهمیاری عصر سه شنبه در مراسم باشکوه بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر با تبریک این روز به دانشجویان، بر جایگاه مؤثر آموزشهای مهارتی در تحقق نیازهای صنعت کشور تأکید کرد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر با اشاره به آینده روشن دانشجویان این دانشگاه گفت: در شرایطی که صنعت کشور بیش از آنکه به فارغالتحصیلان تحصیلات تکمیلی نیاز داشته باشد، به تکنسینها و کارشناسان متخصص نیازمند است، دانشگاه ملی مهارت یکی از مهمترین مراجع تأمین نیروی انسانی توانمند و کارآمد برای صنایع داخلی محسوب میشود.
وی همچنین آمار بالای اشتغال دانشآموختگان دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر را نشانهای از اثربخشی این مدل آموزشی دانست و افزود: برخلاف بسیاری از مراکز آموزش عالی که دغدغه اشتغال دانشآموختگان دارند، فارغالتحصیلان دانشگاه ملی مهارت جایگاه خود را در بخشهای مختلف صنعت پیدا میکنند و این یک نقطه قوت بزرگ برای دانشگاه و استان بوشهر است.
در پایان این مراسم که از ۴۴ دانشجو دختر و پسر برتر دانشگاه ملی مهارت استان بوشهر شامل ۲۶ دانشجوی برتر دانشکده دختران و ۱۸ دانشجوی دانشکده پسران برگزیده نیمسال تحصیلی ۴۰۴-۱۴۰۳ تجلیل به عمل آمد.
