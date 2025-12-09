به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی فر عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، بیان کرد: امروز یکی از نیازهای اساسی خوزستان در حوزه آموزش، کیفیت بخشی است.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: در سال‌های گذشته اعتباراتی از اداره کل امور اجتماعی استانداری برای حمایت مدارس ابتدایی و پیش دبستانی دریافت می‌کردیم که درخواست داریم مجدد این مصوب شود.

وی با بیان اینکه امسال در زمینه تکرار پایه مورد تقدیر وزیر قرار گرفتیم که ماحصل طرح حامی بوده است، تصریح کرد: با استفاده از طرح حامی و با دست خالی تلاش داریم تا از عقب ماندگی جلوگیری کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با تاکید بر اینکه همه مسئولیت‌های اجتماعی را به سمت ساخت و ساز هدایت نکنیم و برای آموزش و پرورش بیش از این اعتبار هزینه شود، ادامه داد: از محل مسئولیت‌های اجتماعی برای حمایت دوره پیش دبستانی هزینه شود.

علی فر با بیان اینکه بیش از ۱۳ هزار دانش آموز در مدارس عشایری مشغول تحصیل هستند، گفت: هرآنچه در توان داشتیم برای مدارس عشایری کمک کردم و ابتدای مهر ماه هیچ مدرسه عشایری بدون معلم نماند. وظیفه انسانی ما کمک به این دانش آموزان است اما در تأمین و تجهیز شرایط کمک نداریم لذا دیگر دستگاه‌ها کمک کنند.

به گفته وی، خوزستان پس از فارس بیشترین دانش آموزان عشایری را دارد.