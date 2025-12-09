عوارض آلایندگی باید به آموزش و پرورش و بهداشت هم اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، بیان کرد: طرح حامی، ارزشمند است زیرا به کیفیت آموزش که یکی از دغدغههای ما در خوزستان است توجه میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: بنده معتقد هستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان باید از اعتبارات عوارض آلایندگی بهره مند شوند اما متأسفانه قانونگذار چنین اجازهای نمیدهد و منابع باید به شهرداریها و دهیاریها واگذار شود.در یک سال اجازه غیر داده شد که شهرداریها اعتراض کردند و این موضوع ملغی شد.
وی با بیان اینکه برای وسایل سرمایشی منابعی در اختیار نوسازی مدارس قرار میدهیم، افزود: تلاش میکنیم به پایگاههای طرح حامی منابعی اختصاص دهیم، آن را تقویت کرده یا تخصیص بهتری داده شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به اینکه مسئولیتهای اجتماعی چند حوزه دارد، تصریح کرد: طبق گزارشات اعلام شده، شرکت ملی نفت قریب به ۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد مسئولیتهای اجتماعی داشته که حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. با وجود مکاتبات و درخواستهای صورت گرفته اما از مسئولیتهای اجتماعی دیگر دستگاهها تاکنون گزارش اعلام نشده است.
