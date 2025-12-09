به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی پور عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: شرکت نفت به حقوق و تکالیف اصلی خود در حوزه آموزش و پرورش عمل نمی‌کند و بار بر دوش ارگان‌های دولتی و خیرین است.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان گفت: در دو سال گذشته قریب به ۱۳ میلیارد تومان خرید تجهیزات داشته ایم. خرید بخاری و ۵۰ چادر برای مدارس عشایری را در دستور کار داریم اما مطمینا اینها بحران مدارس عشایری را حل نمی‌کند.

وی تاکید کرد: مدارس شبانه روزی قطب مدارس عشایری هستند.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان افزود: در سه سال گذشته ۵۳ مدرسه با سه هزار متر زیر بنا تحویل داده ایم.

سعیدی پور بیان کرد: گفتمان نهضت یکی از الگوهای موفق است که در جشنواره خیرین مدرسه ساز با حمایت استاندار این را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی یکی از اتفاقات مبارکی است که در سال‌های اخیر رخ داد، افزود: یکی از این اقدامات افتتاح مدرسه‌ای بود که خشت گذاری آن توسط رئیس جمهور انجام شد و قطعاً مقدمه خوبی برای شروع سایر کارهای نهضت است.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با تاکید بر اینکه نوسازی دچار فقر مسیولیت اجتماعی است، گفت: ۶۸۱ مدرسه با ۴ هزار و ۲۶ کلاس درس مجموع نظام مسائل استان است.

سعیدی پور ادامه داد: ۵۶ درصد پروژه‌ها قریب به ۴۷۳ مدرسه در نهضت فعال است و ۴۶ درصد با ۲۰۸ مدرسه، پروژه‌های تخریبی و تراکم هستند که در هجده منطقه آموزشی اهواز، حمیدیه، باوی ایذه و … قرار دارند.

وی بیان کرد: ۴۵ درصد میانگین پروژه‌های ما فعال است و جز استان‌های با تراکم بالا نظام مسائل کشوری هستیم. پنج استان کلان مسائل را دارند.

به گفته مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان، ۳۵ کلاس کانکسی به اتمام رسیده است و برنامه ریزی شده تا پایان سال به اتمام برسند.

سعیدی پور با اشاره به مدارس در دست اجرا اظهار کرد: ۶۰۰ کلاس درس تحویل داده شده و برنامه ریزی شده ۴۰۰ کلاس تا پایان سال تحویل داده شود. همچنین قصد داریم ۵۸۱ کلاس را مهر ۱۴۰۵ تحویل دهیم.

وی با بیان اینکه ۱۴۴ مدرسه در قالب یک هزار و ۵۳۰ کلاس درس روی زمین مانده اند، خاطرنشان کرد: بودجه‌های دولتی، ملی و استانی پاسخگوی اجرای این پروژه‌ها نیستند لذا درخواست داربم ۳ درصد درآمد بنگاه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها تحت عنوان صندوقی به این کار تخصیص داده شود.