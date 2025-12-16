علایی: مدارس کانکسی سلماس جمع آوری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی علایی روز سهشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس افزود: ادامه تحصیل دانش آموزان در مدارس کانکسی قابل قبول نیست و به همین منظور به تمام نهادهای مسؤول در حوزه ایمنی دستور دادهام که با مسؤولیت مستقیم بنده نسبت به بررسی و تأیید نهایی مدارس آماده شده اقدام کنند.
وی اضافه کرد: یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان، ساماندهی فضاهای آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش آموزان است و خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته مدارس آماده شده طی هفته جاری رسماً شروع به کار خواهند کرد.
فرماندار سلماس خطاب به دستگاههای خدمات رسان شهرستان گفت: تمام دستگاهها موظف هستند، حداکثر طی دو روز کاری نسبت به تأمین و رفع کامل مشکلات آب برق و گاز مدارس اقدام کنند تا هیچ دانش آموزی در شرایط سرما با مشکل مواجه نشود و محیط آموزشی مناسب برای آنان فراهم شود.
فرماندار سلماس اظهار کرد: سرمایه گذاری در حوزه تعلیم و تربیت تضمین کننده آینده منطقه است و مدیریت شهرستان با جدیت کامل اجرای مصوبات این شورا را پیگیری میکند و هیچ گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: حل مشکلات حوزه آموزش، نیازمند تعامل و هم افزایی همه نهادها است و انتظار میرود دستگاههای اجرایی با احساس مسؤولیت بیشتر در اجرای تصمیمات اتخاذ شده اقدام کنند.
