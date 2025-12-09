به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی شهرستان دشتی که با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر برگزار شد با بیان اینکه نقش روابطعمومی در برخی برههها حتی فراتر از یک مدیر است افزود: امروز همه دستگاهها باید به سمت استفاده از علوم، مهارتها و تجهیزات روز حرکت کنند.
وی افزود: اگرچه از مشکلات روابطعمومیها آگاهیم، اما باید تلاش کنیم جایگاه واقعی این بخش مهم در ادارات تقویت و تثبیت شود.
فرماندار دشتی روابطعمومیها را موظف به پاسخگویی شفاف به افکار عمومی دانست و تأکید کرد: اطلاعرسانی دقیق، صحیح و بهموقع یکی از مهمترین وظایف روابطعمومیها است چرا که میتواند از وقوع و بروز بسیاری از چالشهای احتمالی جلوگیری کند.
مقاتلی با اشاره به اینکه دولت تلاش دارد بر اساس قولها و وعدهها امور کشور را پیش ببرد، اظهار کرد: بر این مبنا و در جهت تحقق این مهم، طرحهای خوبی در سطح شهرستان در حال اجراست که یکی از آنها دوشنبههای پاسخگویی است که انتظار میرود همه دستگاهها برای پیشبرد این طرحها همکاری لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت اعتمادسازی خاطرنشان کرد: روابطعمومیها باید مورد وثوق مدیران و مجموعههای خود باشند و در عین حال اعتماد مردم را نیز جلب کنند چرا که شما پل ارتباطی بین مردم و مدیران هستید و این یک فرصت مناسب برای کسب و جلب همراهی مردم است.
