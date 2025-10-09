  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

طرح «چهارشنبه‌های وفاق» در دشتی راه‌اندازی می‌شود

دشتی– فرماندار دشتی از راه‌اندازی طرح ابتکاری «چهارشنبه‌های وفاق؛ با مردم برای ایران» با هدف خدمت‌رسانی به روستاهای محروم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در نشست با مدیران شهرستان دشتی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در هفته دولت اظهار کرد: برنامه‌های خوب و اثرگذاری در این ایام انجام شد که جای قدردانی دارد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت دولت هستند، افزود: افتتاح یا کلنگ‌زنی نمایشی در شهرستان دشتی جایگاهی ندارد و بر اساس تاکید دولت چهاردهم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در شهرستان دشتی نیز بعنوان یک اصل با جدیت در دستور کار قرار دارد.

فرماندار دشتی تأکید کرد: مدیران باید از هم‌اکنون نسبت به احصای پروژه های دهه فجر اقدام کنند و تا ابتدای هفته آینده لیست پروژه‌های قابل افتتاح و کلنگ زنی را اعلام کنند.

مقاتلی با اشاره به اهمیت پاسخگویی مدیران به مردم گفت: مدیران باید در تمام ساعات کاری و حتی پس از آن، پاسخگوی مطالبات افکار عمومی باشند. متأسفانه برخی مدیران کل تنها در ساعات اداری پاسخگو هستند و ظاهرا فقط مدیرکل ساعت کاری و اداری هستند که بر اساس تاکید دولت و همچنین شخص استاندار محترم این موضوع قطعا پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر لزوم حمایت مدیران کل از طرح‌ها و برنامه‌های شهرستان افزود: اجرای طرح «چهارشنبه‌های وفاق با مردم برای ایران» اقدامی مبتکرانه در راستای خدمت‌رسانی مستقیم به مردم در روستاهای محروم است و با حضور مدیران در مناطق مختلف اجرا می‌شود که امیدواریم با حمایت همه دستگاه ها شاهد ارائه خدمات شایسته ای در قالب این طرح به مردم شهرستان باشیم.

