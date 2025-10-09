به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در نشست با مدیران شهرستان دشتی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در هفته دولت اظهار کرد: برنامههای خوب و اثرگذاری در این ایام انجام شد که جای قدردانی دارد.
وی با بیان اینکه پروژههای نیمهتمام اولویت دولت هستند، افزود: افتتاح یا کلنگزنی نمایشی در شهرستان دشتی جایگاهی ندارد و بر اساس تاکید دولت چهاردهم تکمیل طرحهای نیمهتمام در شهرستان دشتی نیز بعنوان یک اصل با جدیت در دستور کار قرار دارد.
فرماندار دشتی تأکید کرد: مدیران باید از هماکنون نسبت به احصای پروژه های دهه فجر اقدام کنند و تا ابتدای هفته آینده لیست پروژههای قابل افتتاح و کلنگ زنی را اعلام کنند.
مقاتلی با اشاره به اهمیت پاسخگویی مدیران به مردم گفت: مدیران باید در تمام ساعات کاری و حتی پس از آن، پاسخگوی مطالبات افکار عمومی باشند. متأسفانه برخی مدیران کل تنها در ساعات اداری پاسخگو هستند و ظاهرا فقط مدیرکل ساعت کاری و اداری هستند که بر اساس تاکید دولت و همچنین شخص استاندار محترم این موضوع قطعا پذیرفتنی نیست.
وی با تأکید بر لزوم حمایت مدیران کل از طرحها و برنامههای شهرستان افزود: اجرای طرح «چهارشنبههای وفاق با مردم برای ایران» اقدامی مبتکرانه در راستای خدمترسانی مستقیم به مردم در روستاهای محروم است و با حضور مدیران در مناطق مختلف اجرا میشود که امیدواریم با حمایت همه دستگاه ها شاهد ارائه خدمات شایسته ای در قالب این طرح به مردم شهرستان باشیم.
نظر شما