نشست شورای راهبری بانوان در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه عصر سه شنبه در این نشست با حضور جمعی از بانوان فعال در حوزه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی بانوان در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: شورای راهبری بانوان با هدف تقویت نقش بانوان در زمینه‌های مختلف فرهنگی، دینی، قرآنی، گام مهمی در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن است و با کار میدانی و جذب مخاطب عاملی برای خنثی کردن نقشه‌های جبهه باطل خواهد بود.

حجت‌الاسلام علی محمدی افزود: بانوان ما ظرفیت زیادی در جذب مخاطب، کار میدانی و ایجاد جریان اثرگذار فرهنگی دارند.

وی همچنین شناسایی و توانمندسازی بانوان فعال را از اهداف اصلی تشکیل شورای راهبری دانست و افزود: این شورا می‌تواند با ایجاد هم‌دلی و هم‌افزایی میان تشکل‌های مردمی، زمینه ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، دینی و قرآنی بانوان را فراهم کند.

وی گفت: این نشست به‌صورت ماهانه با حضور بانوان فرهیخته و فعال در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار می‌شود.