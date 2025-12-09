زارع: تجهیزات و امکانات جدید تحویل هلال احمر بوشهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان بوشهر از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه اتمی و صنایع دریایی و …بر لزوم آمادگی کامل استان برای مقابله با حوادث تاکید و اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر در افزایش آمادگی استان برای مقابله با حوادث طبیعی، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد.

استاندار بوشهر با تقدیر از رئیس جمعیت هلال احمر بخاطر امکانات و تجهیزاتی که در اختیار استان قرار گرفته افزود: با پیگیری استان و پشتیبانی دکتر کولیوند، ۱۲ دستگاه خودروی تویوتای هایلوکس امدادی، ۹ دستگاه آمبولانس مجهز، ۱۲ دستگاه خودرو سواری دناپلاس، یک دستگاه تریلی کشنده و سایر امکانات و تجهیزات به استان بوشهر تحویل شده است و علاوه بر موارد مذکور تا پایان سال، امکانات خودرویی و امدادی جدید و مجهز نیز به جمعیت هلال احمر بوشهر تحویل می‌شود.

زارع همچنین با تقدیر از خدمات‌رسانی مطلوب داروخانه هلال احمر استان بوشهر بر لزوم تقویت بانک دارویی بیماران خاص این داروخانه برای ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی به جامعه هدف تاکید کرد.

کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با تقدیر از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر برای پیگیری و رفع مطالبات مطرح شده توسط استاندار، قول مساعد داد.