به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه شامگاه سه شنبه در نشست نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان گلستان با اشاره به اینکه تشکلها نخستین حلقه ارتباطی میان کارگران و کارفرمایان هستند، اظهار کرد: فعالیت مستمر و هدفمند این تشکلها میتواند مدیریت درونکارگاهی را تقویت و بسیاری از اختلافات را پیش از ورود به مراجع حل اختلاف رفع کند.
وی با بیان اینکه وزارت کار اصلاح روندهای مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور را در اولویت قرار داده است، گفت: در شورای عالی کار بررسی عناوین شغلی در حال انجام است و تلاش داریم حقوق کارگران در این بخش با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار، سهجانبهگرایی را محور سیاستهای وزارتخانه دانست و اظهار کرد: تصمیمات مزدی باید بر پایه عدالت و متناسب با شرایط معیشتی جامعه کارگری اتخاذ شود. اصلاح ساختار مزد، رویکردی قانونی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی دارد و وزارتخانه از این چارچوب خارج نخواهد شد.
پناه با اشاره به برنامههای وزارت کار برای افزایش امنیت شغلی افزود: اگرچه حداقل مزد امسال رقمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شد، اما فاصله تا نقطه مطلوب همچنان وجود دارد و این موضوع در دستور کار جدی وزارتخانه است.
وی همچنین اخبار منتشرشده درباره پیشبینی مزد سال ۱۴۰۵ را غیرواقعی و فاقد پشتوانه خواند و تأکید کرد: تعیین مزد فقط در شورای عالی کار انجام میشود و هرگونه اظهارنظر بیرون از این شورا معتبر نیست.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی، نقش تشکلها را فراتر از پیگیری حقوق صنفی عنوان کرد و گفت: تشکلهای کارگری و کارفرمایی با اتکا به نیروهای متخصص و کارآزموده، میتوانند در مهارتافزایی، آموزش و حتی افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی نقشآفرینی جدی داشته باشند.
