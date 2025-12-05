رفع بیکاری جوانان کهگیلویه و بویراحمد با ساخت پالایشگاه گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا تاجگردون بعدازظهر جمعه در آئین کلنگ زنی اجرای پروژه پالایشگاه گچساران، این طرح را یکی از نمونههای مهم در مسیر کاهش خامفروشی و تحقق تأکیدات رهبر انقلاب دانست و گفت: ایران سالهاست پالایشگاه جدید نساخته و اجرای این طرح میتواند الگوی نوینی برای صنعت پالایش باشد.
وی با اشاره به آغاز فرایند پروژه بیش از یک سال پیش و مسیر دشوار طی شده افزود: این طرح فراز و نشیب و مدلی تازه در اجرای پروژههای بزرگ نفتی محسوب میشود، که مهمترین آن جلوگیری از خام فروشی است.
نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پالایشگاه گچساران با هدف ایجاد اشتغال پایدار، توسعه صنعتی و افزایش ظرفیت عملیاتی در زنجیره ارزش صنعت نفت کشور تا سه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی اظهار کرد: با راه اندازی پالایشگاه مذکور ظرفیت تولید بنزین کشور به میزان ۴.۵۶ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید گازوئیل کشور نیز در حدود ۷.۶۴ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: بیش از هزار فرصت شغلی پایدار مستقیم و غیر مستقیم در فاز ساخت و بهره برداری در این شهرستان ایجاد خواهد شد.
تاجگردون با اشاره به اهمیت زیرساخت در جذب سرمایهگذار گفت: اگر جاده، فرودگاه، امکانات شهری و زیرساختها فراهم نباشند، نمیتوانیم سرمایهگذار را به منطقه بیاوریم.
وی افزود: اگر توقف توسعه در سالهای قبل رخ نمیداد، امروز نه تنها این پالایشگاه، بلکه چندین طرح بزرگ دیگر نیز در مرحله بهرهبرداری بودند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با اشاره به امضای سه تفاهمنامه مهم در سفر اخیر رئیسجمهور به استان گفت: هر سه پروژه که مربوط به گچساران هستند در همین منطقه اجرا خواهند شد و مراحل اجرایی آنها آغاز شده است.
وی طرح بزرگ باغات نخل ماهان با وسعت ۱۵۰۰ هکتار، پتروشیمی گچساران و پروژههای مرتبط با تأمین خوراک صنایع پاییندستی را از جمله طرحهای مهم در دست اجرا عنوان کرد.
تاجگردون موضوع اشتغال را یکی از مطالبات اصلی مردم دانست و گفت: اگر این پروژهها فعال شوند، نهتنها در گچساران بیکار نخواهیم داشت، بلکه بخش زیادی از نیازهای اشتغال استان نیز تأمین میشود.
وی با بیان اینکه، در استانهای دیگر درصد بالایی از کارگران از نیروهای لر هستند، افزود: اینکه جوانان ما برای کارگری ساده به بوشهر یا عسلویه بروند، برای ما شایسته نیست و باید ظرفیتهای نفت، گاز و آب در همین استان برای ایجاد اشتغال بهکار گرفته شود.
نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به جوانان و مردم منطقه گفت: برای تحقق توسعه باید صبوری کرد اگر مسیرهای گذشته متوقف نمیشد، امروز در نقطه بسیار متفاوتی قرار داشتیم؛ اما با همدلی میتوانیم مسیر را ادامه دهیم.
