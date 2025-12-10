علیرضا کیخا معاون امور استان های صداوسیما درباره طرح های سریالی در معاونت استان ها به خبرنگار مهر بیان کرد: طرح‌های زیادی می رسد هم از قبل و هم خیلی از طرح‌ها جدید آمده است، ولی بر اساس آن سیاستی که ما داریم، همه طرح‌ها طبیعتاً پذیرفته نمی‌شود.

وی اضافه کرد: هم به لحاظ فرمت، اشکالاتی به برخی طرح ها وارد است، هم به لحاظ قصه. با این حال ۸ سریال در مقابل دوربین و در آستانه تولید است و ۱۵ طرح هم در حالِ نگارش فیلمنامه است که به زودی نگارش این آثار هم به پایان می رسد.

کیخا با اشاره به تولیدات جدید درباره قهرمانان ملی اظهار کرد: تاکنون سی درصد از سریال «شیرعلی مردان خان» تولید شده که درباره یک قهرمان ملی است. طرح یک فیلمنامه درباره مختوم‌قلی فراغی نیز از قهرمانان گلستان نوشته شده که فیلمنامه‌اش هم به زودی تصویب می‌شود. طرح و سریال هایی درباره شهید کاظمی و شهید خرازی نیز در دستور کار است و تولید آنها هم شروع خواهد شد.

معاون امور استان های صداوسیما تصریح کرد: طرح‌های دیگری هم درباره قهرمانان و شخصیت‌های ملی داریم اما امکانش نیست که به سرعت بسازیم. ما اگر بتوانیم سالی ۱۰ تا ۱۵ سریال برای کل استان‌ها تولید کنیم، گام مهمی برداشتیم. آثاری که اجتماعی، کمدی و درباره شخصیت های تاریخی است.

وی در پایان بیان کرد: طرحی درباره یعقوب لیث مطرح شده است که براساس کاری از مسعود جعفری جوزانی است. فیلمنامه از اوست اما چون سینمایی بود باید بازنویسی شده و تبدیل به سریال شود.