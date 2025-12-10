موافقت با تأسیس ۱۲ مؤسسه جدید فرهنگی قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و نهمین هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با حضور اعضا برگزار شد.
مرتضی خدمتکار آرانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت با اشاره به موضوعات فعالیت مصوب این جلسه هیئت رسیدگی گفت: برای تمامی ۱۲ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت، موضوع آموزش عمومی قرآن و عترت تصویب شد که دو مؤسسه صرفاً به صورت تک منظوره در راستای آموزش عمومی قرآن و عترت، ۶ مؤسسه دیگر علاوه بر موضوع فوق الذکر مبحث فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن و عترت و یک مؤسسه موضوع مطالعات و پژوهشهای قرآن و عترت مورد تصویب قرار گرفت.
وی همچنین افزود: در این جلسه، پرونده درخواست تأسیس ۱۲ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت، مطرح و با تمامی آنها موافقت شد که جزئیات آن به شرح ذیل است.
ردیف / نام مؤسسه / استان / شهر / موضوعات فعالیت مصوب هیأت
الذاکرین ایلام / آبدان / آموزش عمومی قرآن و عترت
رهپویان قرآنی ایلام / ایوان / آموزش عمومی قرآن و عترت
بیت الحیات گلستان / گالیکش / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن و عترت
شکوفههای دانش هرمزگان / حاجی آباد / آموزش عمومی قرآن و عترت
تسنیم اصفهان / اصفهان / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن و عترت
پیروان فاطمی خراسان رضوی / مشهد / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن و عترت
امام رضا (ع) قم / قم / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن و عترت / مطالعات و پژوهشهای قرآن و عترت
جامعه النور صادق آل محمد اصفهان / لنجان / آموزش عمومی قرآن و عترت
نورالهدی کرمان / رابر / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن و عترت
شهدای گمنام ایلام / دره شهر / آموزش عمومی قرآن و عترت
صهبای تسنیم سمنان / دامغان / آموزش عمومی قرآن و عترت
مدینه النور اندبیل اردبیل / خلخال / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیتهای تبلیغ و ترویج قرآن و عترت
