موافقت با تأسیس ۱۲ مؤسسه جدید فرهنگی قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و نهمین هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با حضور اعضا برگزار شد.

مرتضی خدمتکار آرانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت با اشاره به موضوعات فعالیت مصوب این جلسه هیئت رسیدگی گفت: برای تمامی ۱۲ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت، موضوع آموزش عمومی قرآن و عترت تصویب شد که دو مؤسسه صرفاً به صورت تک منظوره در راستای آموزش عمومی قرآن و عترت، ۶ مؤسسه دیگر علاوه بر موضوع فوق الذکر مبحث فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت و یک مؤسسه موضوع مطالعات و پژوهش‌های قرآن و عترت مورد تصویب قرار گرفت.

وی همچنین افزود: در این جلسه، پرونده درخواست تأسیس ۱۲ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت، مطرح و با تمامی آنها موافقت شد که جزئیات آن به شرح ذیل است.

ردیف / نام مؤسسه / استان / شهر / موضوعات فعالیت مصوب هیأت

الذاکرین ایلام / آبدان / آموزش عمومی قرآن و عترت

رهپویان قرآنی ایلام / ایوان / آموزش عمومی قرآن و عترت

بیت الحیات گلستان / گالیکش / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

شکوفه‌های دانش هرمزگان / حاجی آباد / آموزش عمومی قرآن و عترت

تسنیم اصفهان / اصفهان / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

پیروان فاطمی خراسان رضوی / مشهد / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

امام رضا (ع) قم / قم / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت / مطالعات و پژوهش‌های قرآن و عترت

جامعه النور صادق آل محمد اصفهان / لنجان / آموزش عمومی قرآن و عترت

نورالهدی کرمان / رابر / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت

شهدای گمنام ایلام / دره شهر / آموزش عمومی قرآن و عترت

صهبای تسنیم سمنان / دامغان / آموزش عمومی قرآن و عترت

مدینه النور اندبیل اردبیل / خلخال / آموزش عمومی قرآن و عترت / فعالیت‌های تبلیغ و ترویج قرآن و عترت