50 فعال قرآنی در ایلام بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی چراغی پور گفت: در حال حاضر این تعداد افراد در مؤسسات قرآن و عترت در نقاط مختلف شهری و روستایی این استان فعالیت دارند.

وی، با بیان اینکه در حال حاضر 79 موسسه قرآنی در این استان فعالیت دارند، ابراز کرد: بیمه فعالان قرآنی در موسسات و مراکز قرآنی به همت اتحادیه تشکل های قرآنی کشور انجام می شود.

حجت الاسلام چراغی پور با بیان اینکه در شش ماه اول سال جاری 81 نفر نیز از طریق معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیمه شده اند، افزود: در دولت نهم و دهم توجه ویزه ای به بحث امور قرآنی و موسسات قرآن به ویژه در مناطق محروم جهت توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی صورت گرفته است.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام گفت: افرادی می‌توانند از بیمه فعالان قرآنی استفاده کنند که در تبلیغ و ترویج قرآن در زمینه‌های آموزش قرآن، پژوهش‌های قرآنی، فعالیت‌های هنری و کارمندان اداری مراکز قرآنی فعالیت داشته باشند.

وی، یادآور شد: اشتغال به فعالیت قرآنی در زمان ارائه درخواست، حسن سابقه اعتقادی و اخلاقی، حسن سابقه در فعالیت‌های قرآنی و داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا معادل حوزوی آن از شرایط عمومی بیمه فعالان قرآنی است.

حجت الاسلام چراغی پور تصریح کرد: اساتید، پیشکسوتان و داوران قرآن، قاریان قرآن، حافظان قرآن و نهج‌البلاغه، مبلغان و سخنرانان قرآنی، گروه آموزش قرآن، گروه پژوهش‌های قرآنی، گروه فعالیت‌های هنری قرآنی و کارمندان اداری مراکز قرآنی مردمی می‌توانند از این بیمه استفاده کنند.

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام در پایان تصریح کرد: فعالان قرآنی استان می‌توانند برای بهره‌مندی از این پوشش بیمه‌ای به دفتر هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی استان در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ایلام مراجعه کنند تا پس از بررسی مدارک به بیمه تأمین اجتماعی معرفی شوند.