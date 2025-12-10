  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

تحصیل بیش از ۱۴ هزار دانش آموز و نوآموز در مدارس عشایری خوزستان

اهواز - مدیر آموزش و پرورش عشایری خوزستان از تحصیل ۱۳ هزار و ۴۸ نفر دانش آموز و یک هزار و ۲۹۱ نوآموز حوزه پیش دبستانی در مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم عاقل میررضایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مدارس عشایری اظهار کرد: آموزش و پرورش عشایر خوزستان رسالت تعلیم و تربیت بیش از ۱۴ هزار دانش آموز و نوآموز پیش دبستانی در سیزده منطقه عشایری محروم و قالبا صعب العبور را برعهده دارد.

مدیر آموزش و پرورش عشایری خوزستان با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اولویت قرار دادن آموزش و پرورش و ضرورت ایجاد نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی گفت: توجه به آموزش و پرورش عشایر نه یک تکلیف اداری بلکه مصداق عینی و پیشرو بودن در برقراری عدالت آموزشی است.

وی تاکید کرد: به آموزش و پرورش عشایر خوزستان که نماد توسعه عدالت آموزشی است توجه شود تا بهره وری لازم ایجاد شود.

مدیر آموزش و پرورش عشایری خوزستان با بیان اینکه در ۲۱ مدرسه دانش آموزان متعلق به یک پدر و یک مادر هستند، تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری با درایت مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، مشکلی در تأمین نیروی انسانی نداشتیم.

میررضایی بیان کرد: در آموزش و پرورش عشایر خوزستان ۸۰۵ مدرسه در ۷۷۸ فضای آموزشی وجود دارد. همچنین ۱۳ هزار و ۴۸ نفر دانش آموز و یک هزار و ۲۹۱ نوآموز حوزه پیش دبستان داریم.

وی با اشاره به دارا بودن ۱۴ مدرسه شبانه روزی در خوزستان، اظهار کرد: در کرمان ۴۰ مدرسه شبانه روزی با حمایت دولت، شرکت‌ها و صنایع برای پوشش تحصیلی ایجاد شده است اما در خوزستان همچنان درگیر تجهیزات مدارس شبانه روزی هستیم.

مدیر آموزش و پرورش عشایری خوزستان خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات مدارس سنگی بنیاد علوی ۹ مدرسه در حال ساخت هستند که به دلیل فوت یکی از پیمانکاران با مشکلات عدیده ای مواجه شدیم.

میررضایی با اشاره به نیازمندی‌های مدارس عشایری بیان کرد ۷۵۴ میز و نیمکت، ۵۲۷ صندلی معلم و ۶۲۹ وایت برد نیار داریم.

وی با بیان اینکه ۵۳۲ معلم در مدارس عشایری در حال بیتوته هستند، اضافه کرد: قریب به ۱۰۰ معلم خانم هستند، مدارس عشایری تنها کلاس درس نیست بلکه اسکان معلمان در یک سال تحصیلی است.

به گفته میررضایی، مدارس شبانه روزی قلب آموزش و پرورش خوزستان هستند که کمبود و فرسوده بودن تجهیزات از چالش‌های پیش روی آنها است لذا لازم است تخصیص اعتبار، تهیه وسایل نقلیه، واگذاری کانکس، تأمین پنل خورشیدی و مخزن آب در دستور کار قرار گیرد.

