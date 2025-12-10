تحصیل بیش از ۱۴ هزار دانش آموز و نوآموز در مدارس عشایری خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم عاقل میررضایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مدارس عشایری اظهار کرد: آموزش و پرورش عشایر خوزستان رسالت تعلیم و تربیت بیش از ۱۴ هزار دانش آموز و نوآموز پیش دبستانی در سیزده منطقه عشایری محروم و قالبا صعب العبور را برعهده دارد.

مدیر آموزش و پرورش عشایری خوزستان با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اولویت قرار دادن آموزش و پرورش و ضرورت ایجاد نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی گفت: توجه به آموزش و پرورش عشایر نه یک تکلیف اداری بلکه مصداق عینی و پیشرو بودن در برقراری عدالت آموزشی است.

وی تاکید کرد: به آموزش و پرورش عشایر خوزستان که نماد توسعه عدالت آموزشی است توجه شود تا بهره وری لازم ایجاد شود.

مدیر آموزش و پرورش عشایری خوزستان با بیان اینکه در ۲۱ مدرسه دانش آموزان متعلق به یک پدر و یک مادر هستند، تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری با درایت مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، مشکلی در تأمین نیروی انسانی نداشتیم.

میررضایی بیان کرد: در آموزش و پرورش عشایر خوزستان ۸۰۵ مدرسه در ۷۷۸ فضای آموزشی وجود دارد. همچنین ۱۳ هزار و ۴۸ نفر دانش آموز و یک هزار و ۲۹۱ نوآموز حوزه پیش دبستان داریم.

وی با اشاره به دارا بودن ۱۴ مدرسه شبانه روزی در خوزستان، اظهار کرد: در کرمان ۴۰ مدرسه شبانه روزی با حمایت دولت، شرکت‌ها و صنایع برای پوشش تحصیلی ایجاد شده است اما در خوزستان همچنان درگیر تجهیزات مدارس شبانه روزی هستیم.

مدیر آموزش و پرورش عشایری خوزستان خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات مدارس سنگی بنیاد علوی ۹ مدرسه در حال ساخت هستند که به دلیل فوت یکی از پیمانکاران با مشکلات عدیده ای مواجه شدیم.

میررضایی با اشاره به نیازمندی‌های مدارس عشایری بیان کرد ۷۵۴ میز و نیمکت، ۵۲۷ صندلی معلم و ۶۲۹ وایت برد نیار داریم.

وی با بیان اینکه ۵۳۲ معلم در مدارس عشایری در حال بیتوته هستند، اضافه کرد: قریب به ۱۰۰ معلم خانم هستند، مدارس عشایری تنها کلاس درس نیست بلکه اسکان معلمان در یک سال تحصیلی است.

به گفته میررضایی، مدارس شبانه روزی قلب آموزش و پرورش خوزستان هستند که کمبود و فرسوده بودن تجهیزات از چالش‌های پیش روی آنها است لذا لازم است تخصیص اعتبار، تهیه وسایل نقلیه، واگذاری کانکس، تأمین پنل خورشیدی و مخزن آب در دستور کار قرار گیرد.