بازخوانی نقش نگاه انسان در هویت، صبر و سعادت

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تربیت دیدگاه: گفتارهایی در تبیین نحوه مواجهه انسان با عالم هستی و خویشتن» به تازگی توسط دفتر نشر معارف منتشر شد. این اثر ارزشمند به بررسی تأثیر نوع نگاه انسان بر شکل‌گیری هویت، رفتار و صبر او می‌پردازد و نشان می‌دهد که یک نگاه واقع‌بینانه و الهی، حتی در مواجهه با سخت‌ترین مصائب، می‌تواند موجب آرامش، امید و اعتماد به حکمت الهی شود.

در این کتاب، مؤلف حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود عالی، حوادث تاریخی مانند عاشورا را به‌عنوان نمونه‌ای از عظمت نگاه انسان به مصائب تحلیل کرده و تفاوت‌های میان انسان‌ها را ناشی از جهان‌بینی و نوع عینکی که با آن به جهان می‌نگرند، بررسی می‌کند. وی با استناد به بیانات بزرگان عرفان و اخلاق اسلامی نظیر آیت‌الله ملکی تبریزی، استاد علی صفایی و حاج‌آقای قرائتی، تربیت نگاه را عاملی کلیدی در رشد فضایل اخلاقی، نشاط، صبر و خوش‌بینی به خدا معرفی کرده است.

کتاب «تربیت دیدگاه» همچنین به نقش هیئات و تشکلات مذهبی و جریان احیای معارف اهل‌بیت در تربیت نگاه انسان‌ها و ارتقای بینش واقع‌بینانه اشاره دارد. هدف نهایی این اثر، ایجاد نگرشی اصلاح‌شده به عالم و انسان برای تحقق سعادت دنیا و آخرت است.

این اثر پیش‌تر توسط هیأت میثاق الشهدای دانشگاه امام صادق منتشر شده بود و پس از چندین سال، اکنون در دفتر نشر معارف به چاپ رسیده است. کتاب در 128 صفحه و با قیمت 180 هزار تومان به بازار کتاب ارائه گردیده است. علاقه‌مندان به مباحث اخلاقی و عرفانی می‌توانند با مطالعه این کتاب، بینش خود را نسبت به زندگی و مصائب آن گسترش دهند.