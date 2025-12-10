  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

فرماندار دلفان خبر داد؛

راه دسترسی ۷۰ روستای دلفان به علت بارش برف مسدود شد

نورآباد- فرماندار دلفان از مسدود شدن راه دسترسی به ۷۰ روستای این شهرستان به دنبال بارش برف، خبر داد.

سید رضا سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه راه دسترسی به ۷۰ روستای شهرستان دلفان به دلیل بارش برف مسدود شده است، اظهار داشت: راهداران برای بازگشایی این مسیرها در سطح محورها حضور دارند و تلاش خود را به کار گرفته اند.

وی تصریح کرد: در صورت تداوم بارش برف، آمار مسیرهای مسدود شده احتمالاً بالاتر خواهد رفت.

فرماندار دلفان با تاکید بر اینکه تردد در محورهای اصلی این شهرستان در جریان است، افزود: رانندگان برای تردد در گردنه‌های برف گیر دلفان همچون گاماسیاب و گشور، حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      7 4
      پاسخ
      کجا هست این دلفان
      • فاطمه نوروزی IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
        11 2
        نوراباد دلفان شمال استان لرستان
    • Hadis IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      17 1
      پاسخ
      خدارو شکر این برف همه مردم نورآباد رو خوشحال کرد ❤️❤️😍😍
    • محسن کرمی IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      9 6
      پاسخ
      یکی از شهرستان های دلفان
      • هوشنگ عبدلی IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        2 0
        خداراشکر
    • CA ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      بی خیال بشید دو روزه آب میشن حالا ی هفته هم مردم رفت وآمد نکنن چی میشه .از نمک لااقل استفاده نکنید

