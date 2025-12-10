راه دسترسی ۷۰ روستای دلفان به علت بارش برف مسدود شد

سید رضا سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه راه دسترسی به ۷۰ روستای شهرستان دلفان به دلیل بارش برف مسدود شده است، اظهار داشت: راهداران برای بازگشایی این مسیرها در سطح محورها حضور دارند و تلاش خود را به کار گرفته اند.

وی تصریح کرد: در صورت تداوم بارش برف، آمار مسیرهای مسدود شده احتمالاً بالاتر خواهد رفت.

فرماندار دلفان با تاکید بر اینکه تردد در محورهای اصلی این شهرستان در جریان است، افزود: رانندگان برای تردد در گردنه‌های برف گیر دلفان همچون گاماسیاب و گشور، حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.