تلاش راهداران برای بازگشایی مسیرهای روستایی دیواندره

شهرام شکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهداری استان با بهره‌گیری از ظرفیت ۳۶ پایگاه راهداری شامل یک پایگاه مرکزی و ۲۶ راهدارخانه ملکی، استیجاری و موقت، در آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۷۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری به همراه ۵۵ دستگاه خودروی سبک و همچنین ۷۸ دستگاه ماشین‌آلات استیجاری که در مواقع لزوم به چرخه عملیاتی اضافه می‌شوند، آماده خدمات‌رسانی هستند.

به گفته شکری، مجموع توان عملیاتی راهداری استان در حوزه ماشین‌آلات، بیش از ۴۰۰ دستگاه است.

مدیرکل راهداری کردستان با اشاره به بارش برف در شب گذشته گفت: تمام محورهای بین‌شهری استان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

وی افزود: برخی از راه‌های روستایی در شهرستان دیواندره به دلیل بارش برف مسدود شده اما تیم‌های راهداری به‌صورت اولویت‌بندی در حال بازگشایی این مسیرها هستند.

شکری با بیان اینکه آمار دقیق مسیرهای مسدود روستایی به‌دلیل تغییر لحظه‌ای شرایط قابل اعلام نیست، تأکید کرد: در حال حاضر عمده تمرکز ما بر بازگشایی مسیرهای روستایی دیواندره است که بیشترین تأثیر را از بارش‌ها داشته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با توصیه به شهروندان و رانندگان، از مردم خواست در شرایط بارشی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و گفت: رانندگی روی سطح لغزنده نیازمند رعایت نکات ایمنی است، بنابراین حتماً خودروها باید مجهز به زنجیرچرخ، بخاری سالم و باک پر باشند.

مدیرکل راهداری کردستان هشدار داد: در صورت کندی یا توقف ترافیک، رانندگان باید از ورود به مسیر مخالف خودداری کنند؛ چراکه این کار موجب انسداد کامل محور و اختلال در عملیات امدادرسانی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسیرها از طریق دوربین‌های نظارتی و سامانه‌های موقعیت‌یاب پایش می‌شود، گفت: به محض دریافت گزارش انسداد یا کندی، نزدیک‌ترین گروه راهداری بلافاصله اعزام می‌شود و در صورتی که خودروها در مسیر صحیح متوقف شده باشند، راهداران معمولاً ظرف ۱۰ دقیقه خود را به محل می‌رسانند.

شکری در پایان از همکاری مردم قدردانی کرد و بر ضرورت همراهی بیشتر در روزهای برفی و بارانی تأکید کرد.