به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حاج رضایی در توضیح این خبر افزود: در نخستین عملیات، پس از اعلام نیاز پزشکی موتور لنج صیادی «ذوالفقار» به مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی بندر بوشهر مبنی بر آسیب شدید یکی از خدمه در محدوده ۳۳ مایلی بندر عامری، شناور ناجی ۸ به موقع به محل مدنظر اعزام شد.

وی ادامه داد: شناور ناجی پس از رسیدن به محل فرد مصدوم را از لنج صیادی تحویل گرفت و به اسکله عامری منتقل کرد. پس از پهلوگیری، مصدوم به آمبولانس هماهنگ شده در اسکله تحویل داده شد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر درباره عملیات دوم گفت: پیرو اعلام سکوی نوروز به مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی خارک مبنی بر عارضه قلبی یکی از خدمه موتور لنج صیادی و نیاز فوری به انتقال بیمار، شناور ناجی نو به موقعیت اعزام شد.

حاجی رضایی ادامه داد: این شناور فرد بیمار را از سکوی نفتی تحویل گرفت و به بندر گناوه منتقل کرد. پس از پهلوگیری، بیمار به آمبولانس مستقر در اسکله برای انتقال به مرکز درمانی تحویل داده شد.

وی همچنین از دریانوردان خواست در صورت مواجهه با هرگونه شرایط اضطراری، در اسرع وقت با سامانه تلفنی ۱۵۵۰ تماس بگیرند