به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته محمود ادیب، سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، با تلاش و پیگیری سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس، سومین مرحله انتقال زندانیان ایرانی به داخل کشور (ظرف چهار سال گذشته) روز جمعه-٢١ آذر- انجام خواهد شد.

تعداد چهار تن از زندانیان ایرانی محبوس در زندان‌های گرجستان با مساعدت وزارت دادگستری این کشور و هماهنگی و همکاری وزارت دادگستری کشورمان، جمعه هفته جاری منتقل خواهند شد و ادامه دوران محکومیت خود را در داخل کشور خواهند گذراند.

به گفته سفیر کشورمان، اجرای مرحله سوم انتقال زندانیان ایرانی با دستور نخست وزیر گرجستان و مساعدت وزارت دادگستری این کشور در شرایطی انجام می‌شود که دو کشور فاقد موافقتنامه انتقال محکومین هستند.