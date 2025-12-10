آیین بزرگداشت شهید احمدخان تنگستانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم سلیمانی، فرماندار تنگستان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهید احمدخان تنگستانی، وی را از چهره‌های برجسته مقاومت جنوب در برابر استعمار دانست و بر لزوم تبیین سیره، شجاعت و روحیه وطن‌دوستی این سردار نامدار در میان نسل جوان تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در این مراسم، با تشریح شرایط جهانی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و رقابت قدرت‌های اروپایی برای تصاحب و تقسیم سرزمین‌های آفریقایی و آسیایی، اهمیت مسیر ارتباط خلیج فارس را برای بریتانیا حیاتی دانست و اظهار داشت: حملات مکرر آنان به جنوب ایران برای توسعه قدرت و سرکوب مقاومت‌های محلی بود.

احسان جهانیان در ادامه به ضعف حکومت مرکزی در ایران همزمان با شکل گیری مشروطه خواهی اشاره کرد و یادآور شد: ایران در دوران جنگ اول جهانی جولانگاه هجوم خارجیان از شمال، غرب و جنوب کشور بود اما رشادت دلیران تنگستان و مقابله آنان با تهاجم بریتانیا در بوشهر، درس بزرگی به تجاوزگران داد.

معاون سیاسی استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «ایمان» به یاری و نصرت خداوند، «باور» به انتخاب مسیر درست و انجام تکلیف و «امید» به آینده مهم‌ترین یادگار ماندگار مجاهدانی همچون احمد خان تنگستانی است که در نسل‌های بعد از آنان به بیژن گردها و نادر مهدوی‌ها رسید و این مسیر ادامه خواهد داشت.

جهانیان تقویت ایمان، باور و امید را رمز استقامت، پایداری و موفقیت ملت ایران دانست و گفت: همگان موظف به انتشار و انتقال این مفاهیم ارزشمند به نسل‌های آینده ساز ایران هستیم و این گونه مراسم را باید به موقف و موقعی برای فرهنگ سازی و پرورش روحیه مقاومت و ایستادگی و استکبار ستیزی تبدیل کنیم.

معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: دشمنان امروز ما همان دشمنان دیروز و همیشگی ما هستند. انتخاب درست، باورمندی به همان کلید واژگانی است که احمدخان‌ها بدان معتقد بودند و ما با همدلی، وفاق و داشتن امید است که می‌توانیم آینده را فتح کنیم و به هدف‌های متعالی خویش دست یابیم.

در این مراسم شاعرانی از تنگستان و استان اشعار خود را با موضوع مقاومت قرائت کردند.

در پایان این مراسم از بازآفرینی تمثال احمدخان تنگستانی رونمایی شد.

همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از صنایع دستی تنگستان برپا شده بود که مراسم افتتاح آن پیش از این مراسم با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.