به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با فریده اولاد قباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ارزش معنوی تلاش مدیران بنیاد در پیگیری مطالبات خانواده‌های ایثارگر اظهار کرد: در استان بوشهر نیز، مدیران بنیاد همواره پیگیر پاسخگویی به نیازهای خانواده‌های ایثارگر هستند و بدیهی است که در شرایط امروز جامعه، باید انان تلاش مضاعف برای کاهش مشکلات جامعه ایثارگران داشته باشند.

وی درباره زمین و مسکن ایثارگران گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته علاوه بر زمین‌های واگذارشده، مابقی نیز در اختیار ذی نفعان قرار می‌گیرد.

استاندار بوشهر در زمینه اشتغال فرزندان ایثارگر نیز بیان کرد: در استان بوشهر فرصت‌های شغلی خوبی در بخش صنعت، خدمات و اقتصاد دریامحور، وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی ذی ربط وظیفه حمایت و پشتیبانی دارند.

وی اضافه کرد: دوره‌های آموزشی مهارت متناسب با نیازهای شرکت‌ها توسط فنی و حرفه‌ای برگزار خواهد شد تا فرصت‌های اشتغال برای علاقمندان و جویندگان کار فراهم شود.

فریده اولاد قباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران هم گفت: الحمدلله در خصوص واگذاری زمین به خانواده‌های شاهد و ایثارگر واجد شرایط، بوشهر یکی از استان‌های پیشتاز است که امیدواریم با استمرار همکاری‌های خوب مدیرکل راه و شهرسازی تا پایان امسال تعداد قراردادهای باقیمانده نیز با حل مشکلات، تحویل عزیزان شاهد و ایثارگر شود.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از همکاری و تعامل خوب مسئولان استان با بنیاد شهید و امور ایثارگران قدردانی کرد.