به گزارش خبرنگار مهر، جواد باغبان صبح پنجشنبه در همایش «تعامل بانک مرکزی با صندوق‌های قرض‌الحسنه استان اصفهان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» اظهار کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌عنوان نهادهای مردمی و دینی نقش اساسی در تأمین مالی خرد و گسترش شمول مالی در کشور دارند و می‌توانند بار مهمی از مشکلات اقتصادی مردم را به دوش بکشند.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته نوسانات قانونی و تنظیم‌گری در حوزه صندوق‌ها مشکلاتی ایجاد کرده بود، ادامه داد: با تصویب قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، مسیر ساماندهی صندوق‌ها روشن و قطعی شده و اکنون سیاست غالب ما توسعه، تسهیل‌گری و نهادسازی پایدار در این حوزه است.

۳۷۰۰ صندوق شناسایی‌شده است

مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی ابراز کرد: تاکنون حدود سه‌هزار و ۶۰۰ تا سه‌هزار و ۷۰۰ صندوق شناسایی شده است، حدود ۱۵ هزار صندوق نیز وجود دارند که فعالیت مؤثری ندارند یا اطلاعات شفافی ارائه نکرده‌اند.

باغبان حجم منابع صندوق‌ها تا شهریورماه را بیش از ۱۳۰ همت عنوان کرد و گفت: این عدد تنها یک تا دو درصد حجم مالی نظام بانکی است و ظرفیت رشد بسیار بیشتری وجود دارد.

وی اصفهان را یکی از استان‌های پیشرو خواند و گفت: در استان اصفهان ۷۲۰ صندوق شناسایی شده که از این تعداد ۵۲۰ صندوق فعال هستند.

باغبان تأکید کرد: با وجود این ظرفیت عظیم، هنوز بسیاری از صندوق‌ها مدارک لازم برای مجوزدهی را ارائه نکرده‌اند؛ در حالی که تمام زیرساخت‌ها فراهم شده و بانک مرکزی آماده صدور مجوز است.

دوره گذار دو ساله برای ساماندهی؛ بانک مرکزی دنبال تصدی‌گری نیست

مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی با بیان اینکه طبق دستورالعمل جدید، صندوق‌ها دو سال فرصت دارند تا خود را با الزامات جدید تطبیق دهند و افزود: بانک مرکزی نه توان و نه هدف تصدی‌گری کامل نظارت را دارد؛ اما مسئولیت نهایی نظارت همچنان با ماست و واگذاری به عاملان نظارتی تنها زمانی انجام می‌شود که بلوغ نهادی لازم ایجاد شود.

وی خطاب به مدیران صندوق‌ها گفت: اگر این فرصت را جدی نگیرید، آینده فعالیت صندوق‌ها با چالش مواجه می‌شود. مسیر آماده است؛ فقط باید حرکت کنید.