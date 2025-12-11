دریافت 40 MB کد خبر 6685490 https://mehrnews.com/x39QtB ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴ کد خبر 6685490 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴ هشدار پلیس فتا درباره جراحان تقلبی و مطبهای زیرزمینی سردار گودرزی از شناسایی و مسدودسازی دهها صفحه جعلی پزشکی، دستگیری جراحان تقلبی و برخورد با مطبهای غیرمجاز خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط صفوف فشرده بیماران پشت مطب پزشک قلابی دستگیری متهم پروندههای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارتهای بانکی کلاهبرداری با وعده واریز هدیه ۴ میلیونی به مناسبت شب یلدا هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری بانکی با عنوان سند قولنامه برچسبها سردار گودرزی پلیس فتا پلیس فتا تهران دستگیری جراحی زیبایی
