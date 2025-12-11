دریافت 40 MB
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

هشدار پلیس فتا درباره جراحان تقلبی و مطب‌های زیرزمینی

سردار گودرزی از شناسایی و مسدودسازی ده‌ها صفحه جعلی پزشکی، دستگیری جراحان تقلبی و برخورد با مطب‌های غیرمجاز خبر داد.

