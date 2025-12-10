صفوف فشرده بیماران پشت مطب پزشک قلابی

به گزارش خبرگزاری مهر، جوان نوشت: یک پزشک دیپلمه قلابی آن‌قدر کارش می‌گیرد که حالا و پس از دستگیری باید چهره‌اش نمایان باشد تا کثیری از شاکیان یا کسانی که او جراحی زیبایی‌شان کرده، بتوانند شناسایی‌اش کنند! شلوغی مطب‌های پزشکان، هزینه‌های سرسام‌آور درمان و کمبود پزشکان متخصص موجب شده است فرصت‌طلبان با تبلیغات اغواکننده و بدون مدرک پزشکی، بیماران را فقط به بهانه پرداخت هزینه کمتر فریب دهند.

درخواست مبالغ هنگفت و زیرمیزی که حتی به برکناری یکی از معاونان وزارت منجر شد، بیماران زیادی را ناچار به سمت پزشکان قلابی که خود را متخصص معرفی می‌کنند سوق می‌دهد. مهدی عرب‌لو یکی از آن قلابی هاست که با شکایت ۵۰ زن جوان تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و پس از انتشار تصویر بدون پوشش، به دستور قاضی بازداشت شد. متهم از این راه میلیاردها تومان به جیب زده است و به گفته‌ی خودش، خانه‌اش در خیابان فرشته و خودروی زیر پایش پورشه است.

صبح دیروز مهدی عرب‌لو، پزشکی قلابی که پس از شکایت‌های متعدد شهروندان و با دستور قاضی مهدی صانعی، بازپرس شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی، تصویر بدون پوشش او مدتی قبل برای دستگیری در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری منتشر شده بود، دستگیر و برای گفت‌وگو با خبرنگاران به پلیس فتا تهران بزرگ منتقل شد.

شروع ماجرا با شکایت زن جوان

پرونده زمانی در دستور کار مأموران پلیس تهران قرار گرفت که زن جوانی با فیلمی که به صورت نامحسوس از این پزشک قلابی گرفته‌بود، به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کرد و از مهدی عرب‌لو به اتهام عوارض پس از عمل جراحی زیبایی شکایت کرد. این زن پس از آنکه فهمید فردی که عمل زیبایی او را انجام داده پزشکی قلابی است، برای اعتراض به مطب وی مراجعه و حین گفت‌وگو مخفیانه از او فیلمبرداری می‌کند.

فیلم نشان می‌دهد عرب‌لو در پاسخ به اعتراض زن جوان می‌گوید: «من پزشک فوق‌تخصص جراحی زیبایی هستم» و با نشان دادن کارت پزشکی - که بعداً مشخص شد متعلق به دکتر مهران تقوی است - ادعا می‌کند عوارض پیش‌آمده طبیعی است و «سه ماه دیگر رفع می‌شود.»

سابقه‌دار بودن متهم و فریب گسترده در اینستاگرام

با ثبت شکایت این زن، مأموران با حجم زیادی از شکایت‌های مشابه مواجه شدند و مشخص شد عرب‌لو پزشکی قلابی و متهمی سابقه‌دار است که از طریق صفحات اینستاگرامش خود را پزشک متخصص زیبایی معرفی و با انجام عمل‌هایی که بسیاری از آنها با عوارض شدید همراه بوده، میلیاردها تومان کسب کرده‌است.

حضور شاکیان در پلیس فتا

صبح دیروز تعدادی از شاکیان برای مواجهه با متهم در پلیس فتا تهران بزرگ حضور یافتند. به‌جز یک مرد، تمامی شاکیان زنان جوانی بودند که به امید زیباتر شدن زیر تیغ این پزشک قلابی رفته بودند. بسیاری از آنها پس از گذشت چند سال همچنان دچار عوارض ظاهری و حتی داخلی بودند.

شهادت فریده؛ یکی از قربانیان

فریده، یکی از شاکیان گفت: «با مهدی عرب‌لو از طریق صفحه اینستاگرامش که فالوورهای زیادی داشت آشنا شدم. وقتی برای ویزیت اولیه به مطبش حوالی شهرک غرب رفتم، مراجعه‌کنندگان زیادی آنجا بودند و غروب تازه نوبت من شد. همین باعث شد به او اعتماد کنم.

کارکنانش او را آقای دکتر صدا می‌زدند و خودش را دکتر تقوی معرفی می‌کرد و می‌گفت پسر دکتر تقوی است و خودش تخصص زیبایی دارد.» او ادامه داد: «چند عمل زیبایی پیش او انجام دادم که همه با عوارض شدید همراه شد. عرب‌لو عمل‌ها را در بیمارستان‌ها انجام می‌داد. دو عمل بلفار چشم و لیفت لب مرا در بیمارستان پاستورنو انجام داد و حالا هم چشمانم و هم لب‌هایم مشکل دارد.»

تهدید شاکیان برای پس گرفتن شکایت

فریده گفت: «او تبلیغات زیادی در فضای مجازی داشت و، چون هزینه عمل‌هایش کمی کمتر از پزشکان دیگر بود، افراد زیادی را فریب داد. بسیاری از زنانی که زیر دست او عمل شدند برای همیشه سلامت و زیبایی‌شان را از دست داده‌اند. اگر حالا تعداد شاکیان ۵۰ نفر است، به این خاطر است که تعداد زیادی از قربانیان شهرستانی بودند و هنوز خبر دستگیری او را ندارند.» او افزود: «پس از شکایت، چند بار از طرف دوستانش تهدید شدم که شکایتم را پس بگیرم. می‌گفتند: «اگر شکایتت را پس نگیری، هر چه دیدی از چشم خودت دیدی.» من موضوع را با بازپرس در میان گذاشتم و شکایتم را ادامه دادم.»

انکار متهم در برابر شاکیان و قاضی

با وجود اینکه همه شاکیان حاضر در پلیس فتای تهران بزرگ در مواجهه حضوری اعلام کردند عرب‌لو آنها را عمل کرده‌است، او با خونسردی و حتی گستاخی تمام، جرم خود را انکار می‌کرد. ثریا، یکی دیگر از شاکیان، گفت دو عمل زیبایی انجام داده و چندصد میلیون تومان به حساب او واریز کرده‌است.

او افزود: «بعد از عمل ابدومینوپلاستی یک هفته در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودم و تا یک قدمی مرگ پیش رفتم.» ثریا با ارائه نشانی و جزئیات، عرب‌لو را خطاب قرار داد، اما او با بی‌اعتنایی تمام این ادعاها را انکار کرد. ثریا می‌گوید که به خاطر عمل ابدو که پزشک قلابی انجام داد، الان به سختی سر پا می‌ایستد و خیلی زود بدن درد می‌گیرد.

با همه این شواهد و مدارک متهم حتی حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران نبود و مأموران مجبور شدند دستان او را از پشت دستبند بزنند تا خبرنگاران بتوانند گزارش تهیه کنند. او حتی در برابر قاضی و با وجود مدارک، همچنان منکر همه جرایم خود بود.

اعلام پلیس فتا درباره تعداد شاکیان

سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا پایتخت، اعلام کرد: «بیش از ۵۰ نفر از این پزشک قلابی شکایت کرده‌اند. فیلم‌ها و مدارکی که در دست داریم، نشان می‌دهد او خود را پزشک فوق‌تخصص زیبایی معرفی می‌کرده و عمل‌های زیادی انجام داده که اکثر آنها با عوارض همراه بوده‌است.»

قبلاً به چه جرمی بازداشت شده بودی؟

یک بار بازداشت شدم. پزشکی که با او کار می‌کردم، عکس یکی از بیمارانش را در شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام پخش کرده‌بود و زن جوان شکایت کرد. پزشک از من خواست من به عهده بگیرم و قبول کردم.

اما در پرونده‌ات بیش از یک‌بار بازداشت شدی و همان بار هم جرمت مداخله در امور پزشکی بوده‌است؟ (سکوت می‌کند)

شما به مراجعه‌کنندگان خودت را دکتر تقوی معرفی می‌کردی، درست است؟

دکتر تقوی از دوستانم است و با او کار می‌کردم. عمل‌ها را هم او انجام می‌داد و به همین دلیل هم مجوز پزشکی‌اش برای همیشه باطل شد.

قبول داری اتاق عمل بیمارستان خصوصی که شما در آن عمل می‌کردید، پلمب شد؟

بله. یک‌سری عمل‌ها را آقای دکتر آنجا انجام می‌داد که پلمب شد.

با دکتر تقوی چطور آشنا شدی؟

در بیمارستان کارآموز بودم و دکتر هم پزشک جراح بود. وقتی کارم را دید، پیشنهاد داد با او کار کنم و من هم قبول کردم.

چه مدرکی داری؟

فوق‌لیسانس اتاق عمل دارم. از دوران کودکی علاقه زیادی به پزشکی و عمل زیبایی داشتم و مدرک اتاق عمل را از یکی از دانشگاه‌های تهران گرفتم. الان ترم سوم رشته پزشکی در یکی از دانشگاه‌های ترکیه هستم و می‌خواهم پزشکی‌ام را بگیرم و بعد در رشته عمل زیبایی تخصص بگیرم.

اما پرونده‌ات نشان می‌دهد دیپلم هم نداری؟

(سکوت می‌کند)

چند سال با دکتر کار کردی؟

دقیق یادم نیست، اما از سال ۱۴۰۰ شروع همکاری ما بود و فکر کنم سه تا چهار سال.

چقدر از عمل‌ها گیرت می‌آمد؟

بستگی به عمل و هزینه عمل داشت؛ معمولاً از ۱۰ میلیون تومان تا ۶۰ میلیون تومان و در بعضی عمل‌ها بیشتر گیرم می‌آمد.

پس وضع مالی‌ات خوب است؟

بله، من از اول پولدار بودم. خانه‌ام در خیابان فرشته است و ماشین زیر پایم هم پورشه است.

الان تعداد زیادی از شاکیان در مواجهه حضوری شما را شناسایی کرده‌اند. قاضی پرونده هم کلی مدرک برای اثبات جرم شما ارائه کرده است. چرا قبول نمی‌کنی؟

(سرش را پایین می‌اندازد و پس از سکوتی حدود یک دقیقه) قبول ندارم. من فقط نقش دستیار را داشتم.

پس چرا فرار کردی؟

وقتی فهمیدم از من شکایت کرده‌اند، از ترس فرار کردم.

ازدواج کرده‌ای؟

نه و اصلاً دوست ندارم ازدواج کنم. سال ۹۳ با زن جوانی آشنا شدم و قرار بود ازدواج کنیم، اما فهمیدم به من خیانت کرده و تصمیم گرفتم هرگز ازدواج نکنم.

الان پشیمانی؟

جرمی مرتکب نشدم که پشیمان باشم.