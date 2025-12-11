به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش ملی پرچمداران تفسیر قرآن کریم که در مجتمع یاوران مهدی (عج) برگزار شد، به تبیین اهمیت فهم، تدبر و عمل به قرآن برای تمامی اقشار جامعه پرداخت و گفت: کاربردیسازی آموزههای قرآن در زندگی روزمره ضروری است.
حجت الاسلام قرائتی با تشبیه فرآیند یادگیری قرآن به مراحل ساخت یک خودرو افزود: همانگونه که برای ساخت یک ماشین ابتدا استخراج فلز، ذوب، قطعهسازی و سپس مونتاژ انجام میشود، فهم قرآن نیز نیازمند مراحل کشف، تدبر و عمل مستمر است تا نتیجه عملی و مؤثر آن در زندگی تحقق یابد.
وی تصریح کرد: همان مسیری که قرآن به ما رسید، ما نیز باید همان مسیر را طی کنیم تا به فهم واقعی و کاربردی قرآن برسیم.
این استاد حوزوی با تأکید بر اهمیت عمل به احکام قرآن، گفت: نماز و احکام دینی نباید صرفاً مطالعه شوند، بلکه عملی شدن آنها ضروری است، زیرا خداوند در قرآن بر این مسئله تأکید کرده است.
وی افزود: مطالعه صرف یا تفسیر علمی بدون عمل، نمیتواند تأثیر واقعی در تربیت دینی و اخلاقی جامعه ایجاد کند.
حجت الاسلام قرائتی همچنین به ضرورت دسترسی همه اقشار جامعه به محتوای قرآنی اشاره کرد و بیان داشت: قرآن نباید محدود به خواص یا افراد خاص باشد و با اختصاص بودجههای مناسب و طراحی برنامههای آموزشی، میتوان فرهنگ قرآنی را در سطح جامعه عملیاتی کرد و آموزههای قرآن را در زندگی روزمره مردم جاری ساخت.
وی با انتقاد از پراکندگی ترجمهها و تفسیرهای موجود، خواستار تدوین مجموعههای منسجم و کاربردی شد تا فهم قرآن برای همه آسانتر شود و مخاطبان بتوانند از آموزهها به صورت عملی بهرهمند شوند.
حجتالاسلام قرائتی بر نقش برنامهریزی در مدارس، دانشگاهها و مؤسسات فرهنگی نیز تأکید کرد و اظهار داشت: ترجمه و تفسیر قرآن باید به گونهای باشد که مردم بتوانند آیات و مفاهیم آن را در زندگی خود به کار ببرند و این معارف محدود به اقشار خاص نباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف نهایی تفسیر تبلیغی و کاربردی قرآن خاطرنشان کرد: زنده کردن قرآن در زندگی مردم و ایجاد ارتباط عملی با آموزههای آن، مهمترین رسالت مفسران و فعالان قرآنی است و اگر این پیوند برقرار شود، قرآن میتواند نقش بنیادین در اصلاح رفتار فردی، تحکیم خانواده و ارتقای اخلاق اجتماعی ایفا کند.
