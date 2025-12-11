به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبدی در همایش ملی مساله شناسی جوانان NEETs در استان با اشاره به اینکه این موضوع مهم و کلان، نیازمند برنامه ریری بسیار دقیق است، افزود: نرخ بیکاری کل کشور هفت درصد و بیکاری گروه ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۰ درصد است و حدود ۴۰ درصد بیکاران نیز از دانش آموختگان هستند.

عبدی افزود: طبق آمارها نرخ ازدواج در این گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال چهار درصد در سال بوده و این نرخ هم در حال کاهش است و ادعا می‌شود این گروه سنی ۱۰۰ درصد مشاغل مدیریتی و ثروت کشور را در اختیار دارند.

وی گفت: مشکلات اساسی این گروه سنی، نبود فرایند شفاف ورود جوانان به حکمرانی و بازار کار، نبود سازوکار مهارت‌آموزی مدرن، عدم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت وازرت ورزش و جوانان گفت: پیامدها برای فرد خارج از سیستم شامل کاهش امید، انزوای اجتماعی، آسیب‌های روانی-اجتماعی و فشار به ساختارهای دفاعی و تضعیف توسعه پایدار جامعه است.

وی با بیان اینکه در این راستا نیازمند بازنگری آموزش عالی و اشتغال هستیم، گفت:‌ متاسفانه تسهیلات پرداختی در اختیار جوان‌ نیازمند قرار نمی گیرد و این یک معضل جدی است.

عبدی افزود: در این ارتباط طراحی مدل کسب‌ و کار برای ایجاد اکوسیستم اشتغال متناسب با نیازهای امروز از جمله پیشنهادها در این بخش است که در این ارتباط با یکی از دانشگاههای کشور وارد همکاری شده ایم.

وی اظهار داشت: در این راستا مدلی برگرفته از کشور آلمان‌ پیاده سازی می شود که اجرای فاز آزمایشی آن در استان‌ها با پشتوانه همکاری دانشگاهی و بودجه ابتدایی ۱۰۰ میلیارد تومان از دانشگاه تهران مورد توجه قرار گرفته است و استانها می‌توانند اجرا را برعهده بگیرند.

عبدی، مشکلات ساختاری دیگر را نبود شبکه سراسری آموزشی-روانشناختی اعلام کرد و افزود: کمبود حمایت مالی و بودجه، خلأ بین آموزش، مهارت‌های شغلی و بازار کار از دیگر مشکلات است.

وی راهبرد سیاستی پیشنهادی را تشکیل تیم‌های کاربردی متشکل از اساتید حوزه‌های جمعیت‌شناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت و سایر رشته‌ها با نظارت مسئولان برای تدوین بسته سیاستی اشتغال جوانان ذکر کرد.

وی اظهار داشت: تیم‌های مذکور به صورت بین‌بخشی و با نظارت استانها تشکیل می‌شود تا سیاستگذاری مربوطه را طراحی و اجرا کند.

عبدی افزود: این رویکرد ارزشمند است و با مشارکت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند منجر به بهبود فرصت‌های اشتغال جوانان شود.