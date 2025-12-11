فیلمبرداری «دختر پری خانوم» تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «دختر پریخانوم» به تهیهکنندگی و کارگردانی علیرضا معتمدی به پایان رسید و مراحل فنی خود را سپری میکند.
سها نیاستی در نقش اصلی این فیلم و مرضیه برومند که پس از ۱۶ سال دوری از بازیگری، بار دیگر در «دختر پریخانوم» جلو دوربین رفته است. همچنین، صحرا اسداللهی، زهرا خدادادی و علیرضا معتمدی در این فیلم بازی میکنند.
«دختر پریخانوم» پس از دو فیلم «رضا» و «چرا گریه نمیکنی؟» سومین فیلم علیرضا معتمدی است. این فیلم در شورای پیچینگ بنیاد سینمایی فارابی با اکثریت آرا مورد پذیرش داوران قرار گرفته و با مشارکت این بنیاد و بخش خصوصی تولید شده است.
عوامل اصلی سازنده «دختر پریخانوم» از این قرار است: مدیر فیلمبرداری: علی تبریزی، طراح صحنه: کیوان مقدم، تدوین: میثم مولایی، موسیقی: سهند مهدیزاده، صدابرداران: محمود سماکباشی، محسن نانکلی، طراحی و ترکیب صدا: زهره علیاکبری، طراح گریم: عظیم فراین، طراح لباس: سارا سمیعی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: مهدی فهیمی، مدیر رسانهای: آیدا اورنگ، عکاس: احمدرضا شجاعی، تهیهکننده اجرایی: کامبیز دارابی، نویسنده، کارگردان و تهیهکننده: علیرضا معتمدی.
