٦ برد و ٤ باخت دیگر برای تیم های دوبل و میکس دوبل پاراتنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، رقابت های روز سوم پارا تنیس روی میز در بازی های پاراآسیایی جوانان، با برگزاری دیدارهای دوبل و میکس دوبل پیگیری شد.
نمایندگان ایران که صبح امروز ٥ دیدار دوبل برگزار کرده بودند، در ادامه ٥ دیدار دیگر در بخش دوبل و ٥ دیدار هم در بخش میکس دوبل برگزار کردند.نتیجه این ١٠ دیدار، کسب ٦ برد و ٤ باخت بود.
نتایج نمایندگان پاراتنیس روی میز ایران در بخش دوبل و میکس دوبل به این شرح است:
*دوبل پسران
کلاس ٨ - گروه ٢
تیم بنیامین وحیدی و امیر همایون چوگانیان ٣ - تیم دوبل اندونزی و امارات صفر
کلاس ١٤ - گروه یک
تیم دوبل آرشام رمضانی و علی راستی ٣ - تیم دوبل فیلیپین صفر
کلاس ١٤ - گروه ٢
تیم دوبل طاها خسروی و علی سامخانیان ٣ - تیم دوبل قزاقستان صفر
*دوبل دختران
کلاس ١٤ - گروه ٢
تیم دوبل نرجس سلطان محمدی و حنانه نجاتی یک- تیم دوبل عراق ٣
کلاس ١٤ - گروه ٣
تیم دوبل فاطمه اشتری و زهرا نمازی صفر - تیم دوبل تایلند ٣
*میکس
کلاس ١٤ - گروه ٤
تیم آرشام رمضانی و فاطمه اشتری ٣ - تیم عراق یک
کلاس ١٤ - گروه یک
تیم علیرضا طباطبایی و زهرا نمازی صفر - تیم قزاقستان ٣
کلاس ١٤ - گروه ٣
تیم طاها خسروی و حنانه نجاتی ٣ - تیم چین تایپه و ژاپن یک
کلاس ٢٠ - گروه یک
تیم علی راستی و نرجس سلطان محمدی یک - تیم اندونزی ٣
کلاس ٢٠ - گروه ٢
تیم علی سامخانیان و یاسمن احسان خواه یک - تیم قزاقستان و اندونزی ٣
