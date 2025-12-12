٦ برد و ٤ باخت دیگر برای تیم های دوبل و میکس دوبل پاراتنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، رقابت های روز سوم پارا تنیس روی میز در بازی های پاراآسیایی جوانان، با برگزاری دیدارهای دوبل و میکس دوبل پیگیری شد.

نمایندگان ایران که صبح امروز ٥ دیدار دوبل برگزار کرده بودند، در ادامه ٥ دیدار دیگر در بخش دوبل و ٥ دیدار هم در بخش میکس دوبل برگزار کردند.نتیجه این ١٠ دیدار، کسب ٦ برد و ٤ باخت بود.

نتایج نمایندگان پاراتنیس روی میز ایران در بخش دوبل و میکس دوبل به این شرح است:

*دوبل پسران

کلاس ٨ - گروه ٢

تیم بنیامین وحیدی و امیر همایون چوگانیان ٣ - تیم دوبل اندونزی و امارات صفر

کلاس ١٤ - گروه یک

تیم دوبل آرشام رمضانی و علی راستی ٣ - تیم دوبل فیلیپین صفر

کلاس ١٤ - گروه ٢

تیم دوبل طاها خسروی و علی سامخانیان ٣ - تیم دوبل قزاقستان صفر

*دوبل دختران

کلاس ١٤ - گروه ٢

تیم دوبل نرجس سلطان محمدی و حنانه نجاتی یک- تیم دوبل عراق ٣

کلاس ١٤ - گروه ٣

تیم دوبل فاطمه اشتری و زهرا نمازی صفر - تیم دوبل تایلند ٣

*میکس

کلاس ١٤ - گروه ٤

تیم آرشام رمضانی و فاطمه اشتری ٣ - تیم عراق یک

کلاس ١٤ - گروه یک

تیم علیرضا طباطبایی و زهرا نمازی صفر - تیم قزاقستان ٣

کلاس ١٤ - گروه ٣

تیم طاها خسروی و حنانه نجاتی ٣ - تیم چین تایپه و ژاپن یک

کلاس ٢٠ - گروه یک

تیم علی راستی و نرجس سلطان محمدی یک - تیم اندونزی ٣

کلاس ٢٠ - گروه ٢

تیم علی سامخانیان و یاسمن احسان خواه یک - تیم قزاقستان و اندونزی ٣

