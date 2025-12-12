خدمات اولیه درمانی در شهر چمران با هزینه مناسب مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین لفته‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر چمران با اشاره به مشکلات دسترسی شبانه به خدمات درمانی، از کم‌کاری مسئولان در تأمین سلامت و امنیت جانی شهروندان انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه شهر چمران درمانگاه و داروخانه دارد، اما در ساعات شب این امکانات تعطیل هستند، افزود: مردم مجبورند برای دریافت خدمات پزشکی در مواقع بحرانی، مسافت‌های طولانی و خطرناک را طی کنند.

خطیب جمعه شهر چمران به هزینه‌های بالای بیمارستان‌های نزدیک اشاره و تأکید کرد: این مسأله بخش قابل توجهی از مردم را از دسترسی به درمان محروم کرده است.

ححت الاسلام لفته‌پور متذکر شد: درمانگاه و داروخانه‌ها شبانه‌روزی شوند و خدمات اولیه درمانی با هزینه مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد و حضور پزشک در شب تضمین شود.

وی از مسئولان خواستار شد و عنوان کرد برنامه زمان‌بندی مشخصی برای شبانه‌روزی کردن درمانگاه و داروخانه ارائه دهند و اقدامات عملی برای پشتیبانی شبانه اجرایی شود.

امام جمعه شهر چمران تصریح کرد: امروز وقت جبران کم‌کاری‌هاست، نه فردا.

لفته‌پور همچنین با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت روز زن و مادر، به اهمیت مقام زن در اسلام و جایگاه الهی او اشاره کرد.

وی، زن را الگوی معنویت، مدیریت خانواده و تربیت نسل‌ها دانست و بر احترام به والدین، محبت و همراهی در خانواده و ساده‌زیستی و قناعت زنان تأکید کرد.

خطیب جمعه شهر چمران خاطرنشان کرد: نگاه اسلام به زن، نگاه تکریم و کرامت است و خدمت به همسر و حضور در کنار خانواده نزد خداوند بسیار ارزشمند است.