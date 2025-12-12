  1. استانها
  2. خوزستان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

خدمات اولیه درمانی در شهر چمران با هزینه مناسب مطالبه جدی مردم است

خدمات اولیه درمانی در شهر چمران با هزینه مناسب مطالبه جدی مردم است

اهواز ـ امام جمعه شهر چمران گفت: مردم این شهر خواستار درمانگاه و داروخانه شبانه‌روزی، خدمات اولیه درمانی با هزینه مناسب و حضور پزشک در شیفت شب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین لفته‌پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر چمران با اشاره به مشکلات دسترسی شبانه به خدمات درمانی، از کم‌کاری مسئولان در تأمین سلامت و امنیت جانی شهروندان انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه شهر چمران درمانگاه و داروخانه دارد، اما در ساعات شب این امکانات تعطیل هستند، افزود: مردم مجبورند برای دریافت خدمات پزشکی در مواقع بحرانی، مسافت‌های طولانی و خطرناک را طی کنند.

خطیب جمعه شهر چمران به هزینه‌های بالای بیمارستان‌های نزدیک اشاره و تأکید کرد: این مسأله بخش قابل توجهی از مردم را از دسترسی به درمان محروم کرده است.

ححت الاسلام لفته‌پور متذکر شد: درمانگاه و داروخانه‌ها شبانه‌روزی شوند و خدمات اولیه درمانی با هزینه مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد و حضور پزشک در شب تضمین شود.

وی از مسئولان خواستار شد و عنوان کرد برنامه زمان‌بندی مشخصی برای شبانه‌روزی کردن درمانگاه و داروخانه ارائه دهند و اقدامات عملی برای پشتیبانی شبانه اجرایی شود.

امام جمعه شهر چمران تصریح کرد: امروز وقت جبران کم‌کاری‌هاست، نه فردا.

لفته‌پور همچنین با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت روز زن و مادر، به اهمیت مقام زن در اسلام و جایگاه الهی او اشاره کرد.

وی، زن را الگوی معنویت، مدیریت خانواده و تربیت نسل‌ها دانست و بر احترام به والدین، محبت و همراهی در خانواده و ساده‌زیستی و قناعت زنان تأکید کرد.

خطیب جمعه شهر چمران خاطرنشان کرد: نگاه اسلام به زن، نگاه تکریم و کرامت است و خدمت به همسر و حضور در کنار خانواده نزد خداوند بسیار ارزشمند است.

کد خبر 6686674

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها