به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، مسعود پزشکیان و عبداللطیف الرشید رؤسای جمهور ایران و عراق در حاشیه اجلاس بین المللی صلح و اعتماد در عشق آباد پایتخت ترکمنستان با هم دیدار و درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند.

رئیس جمهور عراق با ابراز خرسندی از دیدار با همتای ایرانی خود، به روند موفقیت‌آمیز انتخابات در کشورش اشاره و تأکید کرد که عراق، ایران را مهمترین همسایه خود می‌داند، امنیت دو کشور به هم گره خورده است و حمایت مستمر ایران از دولت و ملت عراق همواره مورد قدردانی خواهد بود.

عبداللطیف رشید در این دیدار تأکید کرد که هرگونه مانع تراشی در برابر ایران، حمله به عراق تلقی می‌شود.

وی همچنین به حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطین و کشورهای منطقه، از جمله ایران پرداخت و بر لزوم ایفای نقش لازم و اتخاذ موضعی روشن و قاطع در قبال این حملات تأکید کرد و افزود: رژیم صهیونیستی عامل اصلی بحران‌های منطقه است و نه تنها از طریق تجاوز نظامی، بلکه از طریق اقدامات تجاری و اقتصادی خود که مانع ایجاد روابط سازنده بین کشورهای منطقه می‌شود، ایجاد مشکل می‌کند.

رشید تصریح کرد: کشورهای منطقه، به ویژه ایران و عراق، باید یک کارزار قوی و مؤثر در چارچوب اروپا و سازمان ملل متحد تشکیل دهند تا مواضع خود را در مورد تهدیدات اسرائیل به روشنی بیان کنند.

رئیس جمهور عراق همچنین بر لزوم گسترش همکاری‌های امنیتی، تجاری، صنعتی، علمی و فرهنگی با ایران تأکید کرد و خواستار تبادل تجربیات و افزایش سفرهای متقابل هیئت‌های همکاری شد.

مسعود پزشکیان هم در این دیدار برگزاری انتخابات پرشور، سالم و بدون مشکل در عراق را به رئیس جمهور این کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که تشکیل مجلس و دولتی قوی به رشد و توسعه عراق کمک کند.

رئیس جمهور ایران با تأکید بر لزوم تعمیق روابط بین بازرگانان، دانشگاه‌ها و صنایع ایران و عراق، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه ارتباطات مرزی را از اولویت‌های تهران دانست.

پزشکیان به «نقش مخرب رژیم صهیونیستی» در منطقه پرداخت و این رژیم را «غده سرطانی» توصیف و تأکید کرد که تل آویو به دنبال جلوگیری از تقویت روابط علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی بین کشورهای اسلامی است و به سمت شعله‌ور کردن جنگ‌های ملی و فرقه‌ای پیش می‌رود.

وی تأکید کرد که راه مقابله با این سیاست‌های مخرب، گسترش زمینه‌های همکاری، ترویج سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تشدید تبادلات در هر زمینه‌ای است که مردم منطقه را به هم نزدیک‌تر می‌کند.

رئیس جمور ایران همچنین گفت که تکمیل پروژه ریلی بصره-شلمچه از اولویت‌های اصلی ایران برای گسترش روابط با عراق است و به استانداران استان‌های مرزی اختیار ویژه داده‌ شده تا از ظرفیت‌های گسترده موجود برای افزایش تبادلات بین ایران و عراق استفاده شود.