به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ابوعلی العسکری مسئول امنیتی گردانهای حزب الله عراق در واکنش به مداخلات مارک ساوایا فرستاده ترامپ به این کشور تاکید کرد: این جوان که در رفتارهای منحرفانه خود غرق شده از سمت ترامپ به عراق آمده تا دستاوردهای محدودی در شرایط منطقهای بسیار پیچیده کنونی محقق کند. هم تو جوان سبک مغز و هم ارباب احمقت باید بدانید که عراق از شما بزرگتر است.
وی افزود: عراق کشوری است ارتش اشغالگر شما در آن نابود شد تا جایی که فرماندهان مطرح تان مانند پترائوس و اودرنو تبدیل به مضحکه تاریخ شدند. به دستان مردان عراقی تشکیلات تروریستی داعش که ساخته دست شما بود نابود شد. شما هرگز به اهداف پلیدتان در عراق نمیرسید و این وعده حق است.
العسکری تصریح کرد: گردانهای حزب الله هرگز مقابل شما نمیایستند بلکه جوانان غیور این ملت برای شما کافی هستند. آنها قادر هستند تو را به همان جایی که غرق در تجارت مواد مخدر و الکل بودی با ذلت برگردانند. سیاستمداران عراقی که با این خائن به کشور در ارتباط هستند هوشیار باشند تا از سمت مردم عراق خائن شمرده نشوند.
ساوایا پیشتر مدعی شده بود که عراق در برابر یک لحظه سرنوشت ساز برای منحل کردن گروههای مسلح خود قرار دارد!
