به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر، صندوقهای اهرمی به یکی از ابزارهای مهم در سبد محصولات بازار سرمایه تبدیل شدهاند؛ ابزاری که بسیاری از سرمایهگذاران آن را برای افزایش بازدهی و مدیریت بهتر ریسک در سبد کارگزاری خود دارند. بررسی عملکرد صندوق اهرمی در سال گذشته نشان میدهد این دسته از صندوقها، با وجود نوسانات شدید بازار، توانستهاند نقش قابل توجهی در ایجاد بازدهی مضاعف و تقویت پرتفوی سرمایهگذاران ایفا کنند. تحلیل این عملکرد، نهتنها دید روشنی از کارنامه سال گذشته ارائه میدهد، بلکه میتواند راهنمایی برای تصمیمگیریهای آینده نیز باشد.
اهمیت صندوق اهرمی در تنوعبخشی و تعادل پرتفوی
صندوقهای اهرمی بهدلیل ساختار مبتنی بر اهرم، میتوانند در کنار سایر داراییها به ایجاد تعادل میان ریسک و بازده کمک کنند. حضور این صندوقها در یک پرتفوی متنوع، امکان بهرهبرداری از رشد بازار را افزایش میدهد، بدون آنکه نیاز باشد سرمایهگذار مستقیماً وارد معاملات پرریسک شود. افزودهشدن یک صندوق اهرمی به ترکیب داراییها، معمولاً موجب میشود پرتفوی از نظر رفتاری پویاتر و از نظر بازدهی پتانسیلدارتر شود؛ بهخصوص برای افرادی که میخواهند با حفظ چارچوب مدیریت ریسک، بازدهی خود را در دورههای صعودی بازار بهبود دهند.
بررسی عملکرد صندوقهای اهرمی در یک سال گذشته
در حال حاضر ۹ صندوق اهرمی فعال در بازار سرمایه داریم که البته صندوق دوایکس را از این لیست حذف میکنیم زیرا این صندوق تازه تاسیس شده است (تاسیس در اردیبهشت ۱۴۰۴) و نمیتوانیم دید درستی نسبت به عملکرد یک سال این صندوق داشته باشیم.
صندوقهای سهامی اهرمی فعال در بازار سرمایه عبارتاند از:
اهرم
موج
شتاب
نارنج اهرم
بیدار
پیشران
جهش
توان
عملکرد این هشت صندوق اهرمی در طول سال ۱۴۰۳ در جدول زیر آورده شده است:
|
عملکرد صندوقهای اهرمی در کل سال ۱۴۰۳
|
نام صندوق
|
بازدهی به درصد
|
موج
|
۷۳.۶۸
|
شتاب
|
۳۴.۹۴
|
توان
|
۳۰.۴۳
|
اهرم
|
۲۲.۴
|
پیشران
|
۱۴.۷۳
|
جهش
|
۲.۰۲
|
نارنج اهرم
|
-
|
بیدار
|
-
دو صندوق نارنج اهرم و بیدار در سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کردهاند، بنابراین بازدهی یکسال کامل این دو صندوق در دسترس نیست.
اما عملکرد یکساله صندوقهای اهرمی یعنی از آذر ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
اهرم: ۲۷.۳۳ درصد
موج: ۷۰.۲۴ درصد
شتاب: ۵۶.۷۷ درصد
نارنج اهرم: ۶۶.۵۲ درصد
بیدار: ۵۳.۹۱ درصد
پیشران: ۴۵.۶ درصد
جهش: ۴۱.۷۸ درصد
توان: ۳۲.۷۶ درصد
صندوقهای اهرمی در عمل شبیه توربو روی پرتفوی بورسی عمل میکنند؛ یعنی روی داراییهای پایه (مثلاً سهام یک صنعت یا شاخص کل) سوار میشوند و با استفاده از اهرم، نوسانات و بازده آن داراییها را تقویت میکنند. برای همین، حرفهایها معمولاً از صندوق اهرمی بهعنوان چاشنی بازدهی استفاده میکنند.
نقش این صندوقها بهشدت به ریسکپذیری یا ریسکگریزی سرمایهگذار گره خورده است.
سرمایهگذار ریسکپذیر میتواند درصد کوچک اما موثری از پرتفوی را به صندوق اهرمی اختصاص دهد تا در دورههای صعودی بازار، بازده کل پرتفوی بالاتر از متوسط بازار شود، با این آگاهی که در دورههای ریزشی هم افت بیشتری را تحمل میکند.
سرمایهگذار ریسکگریز اگر هم سراغ صندوق اهرمی برود، معمولاً این کار را با وزن بسیار کم و در کنار هستهای قوی از صندوقهای درآمد ثابت و سهامی کمنوسان انجام میدهد تا نوسان کلی پرتفوی تحت کنترل بماند.
یک مثال حرفهای از پرتفوی که در آن صندوق اهرمی حضور دارد
فرض کنیم یک سرمایهگذار با ریسکپذیری متوسط رو به بالا، افق زمانی حداقل ۲ تا ۳ ساله دارد و میخواهد هم از رشد بازار سهام عقب نماند، هم پرتفویاش کاملاً پرریسک نباشد. یک چیدمان نمونه میتواند اینطور باشد:
۴۰ درصد صندوق درآمد ثابت: برای ایجاد ستون فقرات کمریسک، کنترل نوسان و تامین نقدینگی نسبی
۳۰ درصد صندوق سهامی یا صندوق شاخصی: هستهی بورسی پرتفوی، همگام با رشد (یا افت) کلی بازار سهام
۱۵ درصد صندوق طلا یا ابزار مبتنی بر طلا: برای پوشش ریسک تورم و تنوعبخشی در برابر شوکهای ارزی و تورمی
۱۵ درصد صندوق اهرمی: بخش تهاجمی پرتفوی؛ این قسمت مسئول افزایش بازدهی است. در روندهای صعودی میتواند عملکرد کل پرتفوی را بهطور ملموس بالا بکشد، اما در ریزشها هم فشار بیشتری روی پرتفوی میآورد، بنابراین وزنش عمداً محدود نگه داشته شده است.
صندوق اهرمی کاریزما؛ بزرگترین و اولین صندوق بازار
صندوق اهرمی کاریزما بهعنوان اولین و قدیمیترین صندوق سهامی اهرمی بازار سرمایه و در عین حال بزرگترین صندوق فعال در این حوزه شناخته میشود؛ حجم معاملات این صندوق، آن را به یک مرجع مهم برای سرمایهگذاران حرفهای تبدیل کرده است.
نکته مهمتر اینکه در بازار مشتقه، بیشترین تعداد قراردادهای اختیار معامله همواره روی واحدهای همین صندوق منعقد میشود؛ به بیان دیگر، بازار آپشن اهرم، پرمعاملهترین قراردادها را بر پایه واحدهای صندوق اهرمی کاریزما دارد. این عمق معاملاتی بالا، هم در بازار نقد و هم در بازار مشتقه، به سرمایهگذار این اطمینان را میدهد که برای ورود و خروج، با نقدشوندگی و قیمت کارآمدتری مواجه است.
برای سرمایهگذاری در صندوق اهرمی کاریزما، ابتدا اپلیکیشن کاریزما را روی موبایل خود نصب کنید. برای نصب اپلیکیشن، میتوانید از طریق کافهبازار اقدام کنید یا به نشانی "charisma.ir/app" مراجعه نمایید.
جمعبندی مطلب
بررسی اعداد و عملکرد صندوقهای اهرمی در سال ۱۴۰۳ و بازه آذر ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد این ابزارها، در صورت استفاده هوشمندانه و متناسب با سطح ریسکپذیری، میتوانند بازدهی پرتفوی را بهطور معناداری افزایش دهند. در این میان، صندوق اهرمی کاریزما بهدلیل سابقه، اندازه و عمق بالای معاملات نقد و مشتقه، به یکی از مراجع اصلی سرمایهگذاران حرفهای برای بهرهگیری از مزایای اهرم در بازار سهام تبدیل شده است.
سوالات متداول
صندوق اهرمی برای چه نوع سرمایهگذارانی مناسب است؟
صندوق اهرمی بیشتر برای سرمایهگذارانی مناسب است که ریسکپذیری متوسط تا بالا دارند، افق زمانی میانمدت و بلندمدت را در نظر میگیرند و میخواهند بخشی از پرتفوی خود را به ابزارهای پربازده اما پرنوسانتر اختصاص دهند.
آیا سرمایهگذاری در صندوق اهرمی بهتنهایی کافی است؟
خیر؛ صندوق اهرمی بهتر است بهعنوان بخشی از یک پرتفوی متنوع در کنار صندوقهای درآمد ثابت، سهامی و طلا قرار گیرد تا تعادل مناسبی بین ریسک و بازده ایجاد شود.
چگونه میتوان در صندوق اهرمی کاریزما سرمایهگذاری کرد؟
برای سرمایهگذاری در صندوق اهرمی کاریزما، کافی است اپلیکیشن کاریزما (charisma.ir/app) را نصب کرده، ثبتنام و احراز هویت را انجام دهید و سپس از بخش صندوقهای سرمایهگذاری، واحدهای صندوق اهرم را بهصورت آنلاین خریداری کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما