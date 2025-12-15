به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی کردستان صبح دوشنبه در آئین افتتاح سومین دوره مسابقات بومی و محلی جام بلندهمتان اظهار کرد: جشنواره امسال با مشارکت شهرستان‌های مختلف استان و حضور نمایندگان ادارات، ورزش و جوانان و تشکل‌های توانبخشی برگزار شد و ورزشکاران با انگیزه در رقابت‌ها حضور یافتند.

حسین رسولی افزود: سازمان بهزیستی با رویکرد انسان‌محور و تمرکز بر توانبخشی و توانمندسازی، بیش از ۴۰ برنامه تخصصی در سطح استان و کشور برای افراد دارای معلولیت طراحی کرده است و بازی‌ها و فعالیت‌های ورزشی بخشی از این برنامه‌ها برای ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی محسوب می‌شوند.

ورزش؛ پلتفرمی برای توانمندسازی و اجتماعی‌سازی

رسولی تأکید کرد: هدف اصلی جشنواره صرفاً رقابت ورزشی نیست، بلکه ایجاد فرصت برای حضور فعال افراد دارای معلولیت در جامعه، افزایش نشاط، ارتقای سلامت روانی و کاهش هزینه‌های درمانی از طریق فعالیت بدنی و تعامل اجتماعی است.

وی افزود: برنامه‌های ورزشی می‌توانند به‌عنوان ابزاری برای اجتماعی‌سازی، توسعه مهارت‌ها و ارتقای اعتمادبه‌نفس افراد معلول عمل کنند و زمینه حضور آنان در صحنه‌های اجتماعی و فرهنگی را فراهم نمایند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به مناطق روستایی و دسترسی محدود این مناطق به امکانات ورزشی و توانبخشی، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بهزیستی است و جشنواره‌های بومی و محلی، فرصت مناسبی برای تحقق این هدف به شمار می‌روند.

گستره حضور ورزشکاران و مراحل رقابت‌ها

وی بیان کرد: در سومین جشنواره ورزشی، ۱۹۰ نفر از شهرستان‌های مختلف استان در مرحله شهرستانی و ۷۵ نفر در مرحله استانی حضور یافتند.

وی تصریح کرد: مسابقات در شش بازی برگزار شد و هر بازی یک نفر از آقایان و یک نفر از بانوان به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

رسولی ابراز امیدواری کرد: در سال‌های آینده، تعداد شرکت‌کنندگان افزایش یابد و گستره جشنواره فراتر از استان کردستان نیز توسعه پیدا کند.

وی تصریح کرد: این جشنواره نشان‌دهنده توجه ویژه به توانمندسازی افراد دارای معلولیت و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنان در حوزه ورزش و فعالیت‌های فرهنگی است و همزمان با اهداف سازمانی در حوزه توانبخشی مبتنی بر جامعه، سلامت، آموزش، معیشت و مهارت‌های اجتماعی افراد معلول را نیز ارتقا می‌دهد.

نگاه سازمان به ورزش معلولان فراتر از فعالیت بدنی

مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به تجربه سه ساله برگزاری جام ورزشی و بازی‌های بومی محلی گفت: این برنامه‌ها، تنها یک فعالیت ورزشی نیستند، بلکه به عنوان یک سیاست سازمانی و پلتفرم توانمندسازی عمل می‌کنند که زمینه مشارکت فعال و اجتماعی افراد دارای معلولیت را فراهم می‌کند.

وی افزود: ورزش و بازی‌های بومی موجب ارتقای سلامت جسمانی و روانی، کاهش آسیب‌ها و افزایش نشاط و شادابی در جامعه هدف می‌شود.

رسولی در پایان از تمامی شرکت‌کنندگان، نمایندگان ادارات، تشکل‌ها و اصحاب رسانه تشکر کرد و اعلام کرد: بهزیستی کردستان تلاش می‌کند با گسترش دامنه این برنامه‌ها و افزایش مشارکت جامعه آماری، فرصت‌های بیشتری برای توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت فراهم کند.