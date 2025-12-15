دستغیب: وزارت ارتباطات از توان بخش خصوصی در امور غیرحاکمیتی بهره گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در دیوان محاسبات کشور، با احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دستغیب با تاکید بر ایجاد تحول و ارتقای بهره‌وری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد و با ارتقای الگوی مدل اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، زمینه را برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر نوری) فراهم کند.

در این جلسه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشکر از رویکرد پیشگیرانه رئیس کل دیوان محاسبات، خواستار مساعدت این نهاد نظارتی در راستای تحقق اهداف توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) شد.

گفتنی است، در این جلسه موارد مرتبط با موانع و مشکلات اجرایی در توسعه شبکه ملی و اقتصاد رقومی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.