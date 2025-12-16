به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، در این رویداد شرکت اسنا اتوبوس ۱۸ متری شهری و اتوبوس ۱۲ متری شهری دیزلی خود را به عنوان محصولات شاخص گروه بهمن در معرض دید علاقمندان، کارشناسان و مدیران شهری قرار می‌دهد.

نمایشگاه حمل‌ونقل مشهد با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و ارتقای بهره‌وری ناوگان، از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۳ الی ۲۱ با حضور در سالن فردوسی نمایشگاه مشهد، از غرفه گروه بهمن بازدید داشته باشند.

اتوبوس ۱۸ متری شهری

اتوبوس شهری ۱۸ متری اسنا یک اتوبوس مفصل‌دار سنگین‌وظیفه با ظرفیت بالا است که با موتور ۹.۵ لیتری کامینز با توان ۳۸۵ اسب بخار و گشتاور ۱۶۰۰ نیوتن‌متر و گیربکس اتوماتیک VOITH DIWA ۶ مجهز شده و با وزن ناخالص ۲۸ تن و استاندارد آلایندگی یورو ۵‑EEV عملکردی قدرتمند و اقتصادی ارائه می‌دهد.

بدنه ۱۸ متری با طراحی داخلی مدرن، پنج درب پنوماتیک، تهویه مطبوع قدرتمند King Long، سیستم گرمایش کامل، صندلی‌های FAINSA، اینترنت داخلی و مجموعه نمایشگرهای ۱۸.۵ اینچی تجربه کاربری مناسبی فراهم می‌کند.

سیستم‌های ایمنی شامل ترمزهای دیسکی KNORR، EBS، ABS، ASR، ESC، FCW، LDWS، سیستم کنترل سربالایی، دوربین ۳۶۰ درجه، هشت دوربین داخلی، دوربین عقب و اطفای حریق اتوماتیک است.

تعلیق بادی با ده کیسه هوا، فرمان هیدرولیک BOSCH، سیستم ارتیکولیت Hubner و امکان تنظیم ارتفاع WABCO نیز پایداری و راحتی حرکت را تضمین می‌کند. امکاناتی مانند رمپ ویلچر، شارژ USB برای همه صندلی‌ها، تصفیه هوای کابین، کارت‌خوان AFC، سیستم AVL و تجهیزات امدادی نیز آن را برای خطوط پرمسافر شهری کاملاً مناسب می‌سازد.

اتوبوس ۱۲ متری شهری

اتوبوس ۱۲ متری اسنا، با یک موتور ۹.۵ لیتری توربو شارژ قدرتی معادل ۳۴۰ اسب بخار را توسط یک گیربکس AMT ۶ سرعته از برند VOITH آلمان به نیروی گشتاور ۱۵۰۰ نیوتن متری مبدل کرده و منجر به حرکت چرخ‌های عقب می‌شود و دارای یک ریتاردر یکپارچه است.

شاسی مونوکوک مقاومت بالای آن را در برابر ضربات احتمالی بالا می‌برد و آلیاژهای به کار رفته در بدنه و شاسی نیز مقاومت در برابر خوردگی و ضربات مکرر سنگریزه‌ها را افزایش می‌دهد. سیستم شناسایی و اطفاء حریق داخل محفظه موتور در کنار سیستم هشدار برخورد با مانع و سیستم کنترل حرکت بین خطوط همگی مواردی هستند که امنیت این اتوبوس را تضمین می‌کنند.

از منظر مسافرین امکان شارژ گوشی در مسافت دو ایستگاه توسط پورت‌های USB شارژ سریع مناسب با سیستم عامل‌های IOS و Anroid و نیز صندلی‌هایی مقاوم با طراحی مدرن اروپایی با دسته‌های ایمنی برای حفظ تعادل افراد توان‌خواه و مسن و محل استقرار کالسکه بچه و اشخاص توانخواه ویلچری همراه با کمربند ایمنی مستقل، وجود رمپ برای ورود ویلچر و کالسکه بچه امکان زانو زدن اتوبوس به سمت درب ورود مسافر به جهت تسهیل ورود آنها به داخل اتوبوس همگی بخش کوچکی از همه امکاناتی است که در این اتوبوس در اختیار راننده و مسافرین قرار داده شده است.

