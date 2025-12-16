دعوت از مردم کهگیلویه و بویراحمد برای اهداء خون در فصل سرما

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس رضایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و کاهش مراجعه اهداکنندگان خون و بروز سوانح و حوادث ترافیکی نیاز به خون و فرآورده‌های خونی در مراکز بیمارستانی استان افزایش داشته است.

وی افزود: در این شرایط همراهی مردم شریف و نوع‌دوست استان بیش از پیش احساس می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: از عموم هم‌استانی‌ها دعوت می‌کند تا همچون گذشته، با حضور انسان‌دوستانه خود در مراکز اهدای خون، یاری رسان مصدومان حوادث اخیر و بیماران خاص باشند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، نیاز فوری به تمامی گروه‌های خونی به‌ویژه همه گروه‌های خونی منفی و A و AB مثبت بیش از همیشه احساس می‌شود.